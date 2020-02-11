Банановый "допинг": футболист в Аргентине ел прямо на поле во время матча и стал его героем

Марсело Диас Рохас/Фото Racing Club

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Курьезный эпизод случился в матче 19-го тура аргентинской суперлиги между "Расингом" и "Индепендьенте", который завершился минимальной победой "Академии" – 1:0. В целом поединок складывался непросто для обеих команд, представляющих город Авельянеда – пригород Буэнос-Айреса. Главный судья по ходу игры удалил сразу четверых исполнителей и не удивительно, что у оставшихся на поле после таких нагрузок разыгрался аппетит.

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Чилиец Марсело Диас Рохас не успел доесть банан в перерыве матча, но не стал прерывать трапезу, несмотря на свисток, пригласивший к началу второго тайма. Игрок бегал с бананом по полю и даже разыграл штрафной удар. Он же стал и героем встречи, забив единственный гол.

После 19 туров аргентинского первенства "Расинг" занимает пятую строчку, "Индепендьенте" — на 14-м месте. Ранее мы сообщали, что в Аргентине одноногий мальчик на костылях забил гол между ног вратарю. Это произошла на стадионе "Хуан Доминго Перон" во время матча "Расинг" – "Коринтианс". Парень играл на костылях, но даже с ограниченными возможностями он невероятным финтом обыграл соперника и забил мяч между ног вратарю.

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