"Барселона" – "Атлетико": онлайн-трансляция ключевого матча чемпионата Испании

Все о центральном матче испанской Примеры, который может повлиять на судьбу чемпионства

Сегодня в столице Каталонии, на "Камп Ноу", состоится центральный матч 33 тура чемпионата Испании между местной "Барселоной" и "Атлетико". Мадридский клуб может поставить подножку "блаугранас" в борьбе за чемпионство. Начало встречи в 23:00. Мы проводим текстовый онлайн встречи с яркими фото из столицы моды и стиля, а также комментариями ключевых эпизодов поединка.

"Барселона" – "Атлетико"

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"Барселона" сейчас переживает не лучшие времена. Каталонский гранд потерял первое место в турнирной таблице и на два очка отпустил "Реал" за шесть туров до конца чемпионата. И любая потеря баллов может аукнуться ему на финише Ла Лиги. Если верить испанской прессе, то не сегодня-завтра у "Барселоны" появится новый тренер. И встреча на "Камп Ноу", в случае осечки "Барселоны", может стать последней для Кике Сетьена у руля "блаугранас".

Мы также сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами после ничьей с "Сельтой" – 2:2.

"У нас хорошие отношения. Это правда, что в определенные моменты мы не согласны друг с другом, но не стоит об этом говорить", – заметил в ответ Сетьен.

Что касается "Атлетико", то команда Диего Симеоне идет на третьем месте и отстает от "Барселоны" на 11 очков. В борьбу за титул она может мешаться только в случае чуда и очень черной полосы у "Реала" и каталонцев, однако на пятки "матрасникам" наступает "Севилья", которая еще не распрощалась с надеждами на бронзовые награды Ла Лиги. Да и обыграть такого соперника, как "Барса", для Симеоне – дело принципа.

В первом круге "Атлетико" проиграл "Барселоне" 0:1, но после того досадного поражения уже успел отомстить каталонцам в Суперкубке Испании, выбив Месси и компанию в полуфинале. И надо отметить, что поединки команд в последнее время носят напряженный характер, доходит даже до конфликтов на поле.

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Что говорили перед матчем

Главный тренер "Барселоны": "Это правда, что матчи с "Атлетико" Мадрид чрезвычайно сложны. Это отличная команда, с сильной индивидуальностью и манерой игры. Они создадут нам немало проблем. Но, я думаю, что все матчи так же важны, как и этот".

"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне: "Форма? Я не очень полагаюсь на форму, ведь нас ждет матч с лучшей командой мира. Они выигрывали чемпионат и не опускают руки до самого конца, потому что привыкли к победам и хотят побеждать. Мы много раз играли против "Барселоны" и этот матч не будет сильно отличаться от других. Мы будем сильной оборонительной командой с большим количеством полузащитников".

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Диего Симеоне. Фото: REUTERS/Susana Vera

Что говорят букмекеры

Букмекеры верят в победу "Барселоны" – коэффициент на ее победу – 1.80, на ничью в этом матче – 3.60 и на выигрыш "Атлетико" в логове соперника – 4.60. Самые популярные исходы – 1:0 в пользу каталонцев и ничья 1:1 – 6.00. Мадридцам больше всех стоит бояться Лионеля Месси – показатель 1.95 на его гол, а вот у гостей самый опасный Альваро Мората – 2.90.

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