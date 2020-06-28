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Черная метка тренеру "Барселоны": Месси и другие игроки повздорили с наставником в раздевалке

28 июня, 20:21

Олег Люлька Олег Люлька

Футболисты каталонской команды высказали своему наставнику недовольство его тактикой и заменами

У Лионеля Месси и его партнеров накипело. После выездного матча 32-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" 2:2, игроки каталонской команды повздорили со своим главным тренером Кике Сетьеном. Как мы писали ранее, потеря очков в этом поединке может лишить "Барсу" чемпионства.

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Как сообщает испанское издание Marca, после игры с "Сельтой", в которой "Барселона" дважды вела в счете, но так и не отпраздновала победу, футболисты "блаугранас" сцепились с наставником Кике Сетьеном. Многие игроки были недовольны тактикой специалиста и заменами, которые он проводил по ходу встречи. Некоторые исполнители "Барселоны" также считают, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство в Примере достанется не каталонскому клубу, а мадридскому "Реалу".

Кике Сетьен

Кике Сетьен / Фото: Twitter

"Барселона": Кике Сетьен и игроки
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"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

При этом, отметим, защитник "Барселоны" Жерар Пике не стал выносить сор из избы, написав у себя в Twitter: "Помните одно: мы "Барса". Еще не конец. Бороться до последнего – часть нашей ДНК. Держим голову выше и во вторник идем только вперед!".

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Во вторник, 30 июня, в матче 33-го тура Примеры "Барселона" принимает мадридский "Атлетико".

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси конфликт Кике Сетьен

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