Черная метка тренеру "Барселоны": Месси и другие игроки повздорили с наставником в раздевалке

У Лионеля Месси и его партнеров накипело. После выездного матча 32-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" 2:2, игроки каталонской команды повздорили со своим главным тренером Кике Сетьеном. Как мы писали ранее, потеря очков в этом поединке может лишить "Барсу" чемпионства.

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Как сообщает испанское издание Marca, после игры с "Сельтой", в которой "Барселона" дважды вела в счете, но так и не отпраздновала победу, футболисты "блаугранас" сцепились с наставником Кике Сетьеном. Многие игроки были недовольны тактикой специалиста и заменами, которые он проводил по ходу встречи. Некоторые исполнители "Барселоны" также считают, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство в Примере достанется не каталонскому клубу, а мадридскому "Реалу".

Кике Сетьен / Фото: Twitter

Реклама "Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

При этом, отметим, защитник "Барселоны" Жерар Пике не стал выносить сор из избы, написав у себя в Twitter: "Помните одно: мы "Барса". Еще не конец. Бороться до последнего – часть нашей ДНК. Держим голову выше и во вторник идем только вперед!".

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Во вторник, 30 июня, в матче 33-го тура Примеры "Барселона" принимает мадридский "Атлетико".

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