"Барселона" – "Бавария": онлайн суперматча в Лиге чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов суперматч – в четвертьфинале встречаются "Барселона" и "Бавария", которых считают одними из главных фаворитов на победу в турнире. Поединок пройдет на арене "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне и начнется в 22:00, а мы проведем текстовый онлайн матча "Барселона" – "Бавария" с видео-повторами голов и опасных моментов.

"Барселона" – "Бавария"

В 1/8 финала "Барселона" прошла "Наполи". Первый матч в Италии прошел еще до карантина и завершился вничью (1:1), а в ответном поединке Месси и компания разбили "Наполи" со счетом 3:1. Смотрите все голы игры на "Камп Ноу":

Победная серия "Баварии" составляет 19 поединков кряду! В последний раз немецкий гранд не смог выиграть матч еще в феврале – ничья с "Лейпцигом", а проигрывал – в январе.

"Бавария" в 1/8 финала не заметила "Челси". Победив в Англии 3:0, чемпионы Германии на своем поле закрепили успех – 4:1. Смотрите все голы поединка в Мюнхене:

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"Барселона" – "Бавария": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Возможно, самая яркая афиша четвертьфинала Лиги чемпионов, учитывая количество титулов команд в своих чемпионатах и в самом престижном евротурнире. "Барса" неудачно проводит сезон, лишившись чемпионства Примеры и не дотянув даже до финала Кубка Испании. Негативных разговоров о каталонцах куда больше, нежели позитивных. Вполне вероятно, что в случае поражения от "Баварии", Кике Сетьен покинет должность главного тренера "блаугранас". Да и вообще избежать этого можно будет только в случае триумфа в Лиге чемпионов. В предыдущем раунде после февральской ничьи с "Наполи" (1:1), каталонцы несколько дней назад уничтожили "партенопеи" (3:1), в первую очередь, благодаря очередному суперматчу в исполнении Лео Месси. По сравнению с тем поединком, тренерский штаб снова может рассчитывать на Бускетса и Артуро Видаля, отбывших дисквалификации.

У "Баварии" серия из 23 матчей без поражений, в которых команда добыла 22 победы во всех турнирах, в том числе завоевав чемпионство Бундеслиги и Кубок Германии. "Челси" в 1/8-й им был бито дважды – 3:0 в Лондоне в конце зимы и 4:1 дома на прошлой неделе. Коман и Павар вне игры из-за травм.

Есть предчувствие, что напряжения будет больше, нежели голов. Можно попробовать рискнуть и поставить на то, что гола в первом тайме не будет.

"Барселона" – "Бавария": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор фаворитом противостояния называют немецкий клуб. Котировки на выход в полуфинал такие: 1.53 "Бавария" и 2.60 "Барселона". Если перевести эти числа в вероятность результата, то шансы чемпионов Германии пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов равны 63 процентам.

Котировки на основное время матча: победа "Барселоны" 3.45 (вероятность – 28 процентов), ничья 4.00 (24%), победа "Баварии" 2.00 (48%).

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют их большое количество. С вероятностью в 67 процентов сегодня зрители в первые 90 минут матча увидят три или больше мяча. Коэффициент на "больше 2,5 голов" – 1.40, а на "меньше 2,5 голов" – 2.90.

"Барселона" – "Бавария": слова тренеров

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик:

Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу. Самое главное – играть против него командно. Нужно действовать умно, чтобы Месси начал испытывать давление. Левандовски и Месси сравнивать нельзя. Левандовски – это центрфорвард мирового класса. Он всегда будет забивать и раздавать голевые передачи. Лионель Месси в последние годы очевидно был лучшим футболистом планеты. Это выдающийся талант. Даже не знаю, появится ли в будущем игрок такого уровня.

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен:

Месси, конечно же, нам очень поможет, но я всегда верил в командную игру. Нужно помогать Лионелю, отдавать ему мяч. Да, Месси способен создавать голы в одиночку. Но без помощи команды Лео бы не играл так ярко. Думаю, то же можно сказать и про любого другого нападающего.

Левандовски – блестящий футболист, но я все-таки полагаю, что Лео Месси выше уровнем. Думаю, это очевидно. Да, Левандовски в отличной форме, забил 13 мячей в Лиге чемпионов, ему здорово подыгрывают одноклубники. Но в матче с "Наполи" все видели, что и Месси сейчас в порядке. Всем нам очень повезло, что такие мастера выйдут на поле и порадуют нас своей игрой.

"Барселона" – "Бавария": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор матча будет доступен на следующий день в 06:40 на канале "Футбол 2" и в 11:10 на канале "Футбол 1".

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