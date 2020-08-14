Прогноз и котировки букмекеров на матч "Барселона" – "Бавария" в Лиге чемпионов

Сегодня испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж" сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Барселона" – "Бавария" трансляция матча уже доступна на нашем сайте. Также встречу можно смотреть онлайн с помощью сервиса Oll.tv.

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"Барселона" – "Бавария": где смотреть битву европейских монстров в Лиге чемпионов

Букмекеры считают "Баварию" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Ханса Дитера Флика в основное время – 2.00, на ничью – 4.20, на победу "Барселоны" – 3.35. В процентном соотношении успех мюнхенцев оценивается в 48 процентов. У каталонцев – 29 процентов на победу в основное время.

Даже если матч продлится больше, чем 90 минут, "Бавария" будет фаворитом на выход в полуфинал. Котировки букмекеров следующие: "Барселона" – 2.50, "Бавария" – 1.57.

Самым вероятным исходом матча в основное время является победа "Баварии" либо ничья – 2.20. Что касается счета, то здесь лидирует победа "Баварии" 2:1 (9.20) или ничья 1:1 (9.20). Также довольно высоко располагается победа "Барселоны" со счетом 2:1 (11.50).

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Букмекеры практически не сомневаются, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовски сегодня отличится забитым мячом (1.80). Кроме него забить сегодня имеют шансы Лионель Месси (2.25) и Луис Суарес (2.90) из "Барселоны".

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