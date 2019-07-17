"Барселона" боится подписывать Неймара. Обнародована причина

Каталонский клуб опасается, что бразилец будет лечиться, а не играть. За 5 лет у него было 18 травм

Неймар. Фото: AFP

Руководство "Барселоны" не уверено в кандидатуре форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает испанское издание Sport24. Представители каталонского клуба сделали несколько неофициальных запросов к медицинским экспертам, которые знают о физическом состоянии нападающего "ПСЖ". И их рекомендации не обнадеживают "Барсу".

В начале прошлого года бразильский футболист сломал пятую плюсневую кость, в связи с чем ему пришлось перенести операцию. Ситуация повторилась в этом году, но уже без хирургического вмешательства. Также в этом сезоне игроку пришлось пропустить Кубок Америки из-за растяжения связок лодыжки. Вероятно, бразилец страдает от псевдоартроза. Такой диагноз может означать, что травму плюсневой кости до конца вылечить ему не удастся, только если ему не трансплантируют костную ткань.

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За последние пять лет Неймар травмировался 18 раз. Это наталкивает "сине-гранатовых" на мысль о том, что возвращать игрока, два года назад ушедшего от них в Париж за 222 миллиона евро, может оказаться слишком рискованно.

Напомним, на днях грабители похитили интервью самого дорогого футболиста мира Неймара. В Бразилии неизвестные украли у журналистов эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" и сборной Бразилии прямо из багажника автомобиля.

Также мы писали, что в Испании с Неймара потребовали треть стоимости киевского "Динамо". Налоговики Испании пошли в атаку на бразильца – чтобы избежать суда, он должен заплатить 35 миллионов евро.

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