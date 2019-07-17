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"Барселона" боится подписывать Неймара. Обнародована причина

17 июля, 19:31

Каталонский клуб опасается, что бразилец будет лечиться, а не играть. За 5 лет у него было 18 травм

Неймар
Неймар. Фото: AFP

Руководство "Барселоны" не уверено в кандидатуре форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает испанское издание Sport24. Представители каталонского клуба сделали несколько неофициальных запросов к медицинским экспертам, которые знают о физическом состоянии нападающего "ПСЖ". И их рекомендации не обнадеживают "Барсу".

В начале прошлого года бразильский футболист сломал пятую плюсневую кость, в связи с чем ему пришлось перенести операцию. Ситуация повторилась в этом году, но уже без хирургического вмешательства. Также в этом сезоне игроку пришлось пропустить Кубок Америки из-за растяжения связок лодыжки. Вероятно, бразилец страдает от псевдоартроза. Такой диагноз может означать, что травму плюсневой кости до конца вылечить ему не удастся, только если ему не трансплантируют костную ткань.

Смотрите гол-красавец в исполнении Неймара за "ПСЖ"

За последние пять лет Неймар травмировался 18 раз. Это наталкивает "сине-гранатовых" на мысль о том, что возвращать игрока, два года назад ушедшего от них в Париж за 222 миллиона евро, может оказаться слишком рискованно.

Напомним, на днях грабители похитили интервью самого дорогого футболиста мира Неймара. В Бразилии неизвестные украли у журналистов эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" и сборной Бразилии прямо из багажника автомобиля.

Также мы писали, что в Испании с Неймара потребовали треть стоимости киевского "Динамо". Налоговики Испании пошли в атаку на бразильца – чтобы избежать суда, он должен заплатить 35 миллионов евро.


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Тег Барселона, псж, Неймар

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Сегодня|Спорт

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