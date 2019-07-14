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В Испании с Неймара потребовали треть стоимости киевского "Динамо"

14 июля, 17:25

Налоговики Испании пошли в атаку на бразильца – чтобы избежать суда, он должен заплатить 35 миллионов евро

Неймар
Неймар. Фото: AFP

В свете возможного возвращения Неймара в "Барселону" налоговая служба Испании активизировала свою работу над финансовыми прегрешениями бразильца. Фискальная полиция провела проверку, изучив отчетность нынешнего нападающего "ПСЖ" за четыре года, проведенные им в "Барселоне". Также рассматривались финансовые детали перехода Неймара во французский клуб двухлетней давности, сумма трансфера которого составила рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

По итогам проверки выяснилось, что 27-летний бразилец обязан выплатить около 35 млн евро. Это, кстати, более чем треть стоимости состава киевского "Динамо" – по оценкам Transfermarkt. Как сообщает Mundo Deportivo, в случае отказа Неймара от уплаты, дело может дойти до суда.

Смотрите, как Неймар забивал за "Барселону"

Напомним, что, помимо требований от испанской налоговой службы, претензии к Неймару предъявляют и на его родине. Бразильское казначейство заблокировало 36 объектов форварда на общую сумму около 16 млн евро. Причиной такого решения стало разбирательство, связанное с переходом бразильца из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.

Что касается амурно-уголовных дел футболиста, то, как сообщалось ранее, девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, попала в скандал. Нажила Триндади требовала у форварда деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в одном из отелей Парижа в середине мая. Теперь полиция инкриминирует модели вымогательство.

Между тем, как мы писали накануне, на турнире имени Неймара чемпионку нокаутировали кубком. Курьезный эпизод произошел во время церемонии награждения благотворительных соревнований. Словацкие футболистки случайно попали трофеем в лицо своей одноклубницы, которая пролежала некоторое время после удара на газоне.

Смотрите, как Неймар забивал за "ПСЖ"

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Тег налоги, Барселона, псж, Неймар

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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