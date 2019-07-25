"Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна

Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб после того, как провалился в Африке

Патрик Клюйверт. Фото: Twitter

Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года. Отметим, что Клюйверт выступал за "Барселону" с 1998 по 2004 год, правда, выиграв за все это время лишь один трофей – чемпионство Испании-1999.

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Последним местом работы Патрика Клюйверта была сборная Камеруна, где он был ассистентом другого легендарного голландца Кларенса Зеедорфа. Напомним, бывший одноклубник Шевы Зеедорф был уволен с поста главного тренера африканской сборной. Отставка Кларенса, а с ним и Клюйверта последовала после того, как "неукротимые львы" проиграли в 1/8 финала Кубка Африки. Министр искусства и культуры Камеруна Муэлле Комби обвинил Зеедорфа в том, что тот не смог управлять командой, и в том, что у голландца возникли проблемы со своим помощником Клюйвертом. Последний признался, что он заинтересован в том, чтобы занимать должность главного тренера, а не быть ассистентом.

Интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу. "Я был бы рад, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу этот номер, не сообщив об этом мне", – пожаловался Аленья.

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