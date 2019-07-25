Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна

25 июля, 21:04

Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб после того, как провалился в Африке

Патрик Клюйверт
Патрик Клюйверт. Фото: Twitter

Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года. Отметим, что Клюйверт выступал за "Барселону" с 1998 по 2004 год, правда, выиграв за все это время лишь один трофей – чемпионство Испании-1999. 

Смотрите, как сборной Украины забивал сын Патрика Клюйверта Джастин

Последним местом работы Патрика Клюйверта была сборная Камеруна, где он был ассистентом другого легендарного голландца Кларенса Зеедорфа. Напомним, бывший одноклубник Шевы Зеедорф был уволен с поста главного тренера африканской сборной. Отставка Кларенса, а с ним и Клюйверта последовала после того, как "неукротимые львы" проиграли в 1/8 финала Кубка Африки. Министр искусства и культуры Камеруна Муэлле Комби обвинил Зеедорфа в том, что тот не смог управлять командой, и в том, что у голландца возникли проблемы со своим помощником Клюйвертом. Последний признался, что он заинтересован в том, чтобы занимать должность главного тренера, а не быть ассистентом.

Интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу. "Я был бы рад, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу этот номер, не сообщив об этом мне", – пожаловался Аленья.

Смотрите обзор эпического фиаско "Барсы" в матче с "Ливерпулем"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, чемпионат Испании, Патрик Клюйверт

Вы сейчас просматриваете новость " "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-игрока "Барселоны" могут наказать за связи с букмекерской конторой

Сегодня, 15:14

Йерри Мина нарушил правила Английской футбольной ассоциации

Месси может остаться в "Барселоне" до 36 лет

23 июля, 14:23

Каталонский клуб планирует продлить контракт со своим лидером

Медики назвали самые "вредные" каши

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

9 доказанных плюсов от употребления рыбы

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Ученые назвали ключевой фактор успеха в жизни

Обнаружен затонувший доисторический мир

Ученые назвали продукт, который спасает от инфаркта

Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?

Распознавание лиц в казино Макао может стать обязательным

Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Сегодня, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Будет королем: Усик заявил, за сколько боев завоюет все титулы в супертяжелом весе

Вчера, 11:04

Пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать ступеньки Усика к званию абсолютного чемпиона: заявление боксера

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как спастись от клещей

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь