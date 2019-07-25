В "Барселоне" разразился скандал из-за игрового номера: Аленья "наехал" на клуб

Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу

Карлес Аленья и Френки де Йонг. Фото: Reuters

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья выразил свое недовольство тем, что руководство каталонского клуба приняло решение отдать его игровой номер голландскому новичку Френки де Йонгу, не известив об этом самого Аленью. "Передача де Йонгу 21-го игрового номера была чем-то личным между ним и мной. Я был бы рад, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу этот номер, не сообщив об этом мне, – пожаловался Карлес Аленья в интервью Goal.com. - Это оставило плохое послевкусие, это был не очень хороший поступок. Я всегда хорошо вел себя в отношении с клубом".

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Напомним, "Барселона" оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки хавбек провел остаток кампании в "Аяксе". Сумма перехода 22-летнего футболиста составила 75 миллионов евро. При этом "Аякс" купил полосы газет и рекламу на автобусах, чтобы пожелать удачи своему бывшему футболисту.

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Отметим, что перед началом сезона сменили игровые номера и звезды украинского футбола. Например, Ярмоленко теперь как Шева: экс-динамовец избавился от нефартового 20-го номера в "Вест Хэме" и взял себе "семерку".

Кроме того, сообщалось, что сменил номер в "МанСити" и Александр Зинченко. Теперь вместо цифры 35 на его спине красуется номер 11. Кстати, футболки с новым номером Александра продаются в официальном магазине "МанСити" по 105 долларов.

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