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"Барселона" хочет как можно скорее избавиться от звездного футболиста

Сегодня, 22:40

Каталонцы даже снизили цену

С Коутиньо тоже намерены проститься

С Коутиньо тоже намерены проститься / Фото: AFP

"Барселона" хочет как можно скорее избавиться от звездного футболиста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE Футбол Каталонцы даже снизили цену

"Барселона" намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Стороны изначально были настроены на уход бразильца, однако на данный момент реальных вариантов смены клуба нет, хотя представители игрока также работали над трансфером.

"Барселона" готова продать Коутиньо и оценивает его в 100 миллионов евро, однако у нее нет предложений. Клубы из чемпионата Англии не выходили на контакт, а до закрытия трансферного окна осталась всего неделя.

У "Барселоны" были запросы из Италии, однако ни один не дошел до конкретики, "ПСЖ" отказался от варианта с включением Коутиньо в сделку по Неймару. Вероятно, что футболист так и останется в Каталонии. "Барса" не намерена сбрасывать на него цену, поскольку считает это сильным ударом по имиджу.

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Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

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Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона":

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Барселона чемпионат Испании Филиппе Коутиньо

Источник: Marca

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