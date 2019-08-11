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"Барселона" хочет получить Неймара только по бартеру

Сегодня, 13:58

Каталонский клуб ждет выгодного обмена

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Руководство каталонский "Барселоны" продолжает вести переговоры о приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. На этом этапе сине-гранатовые готовы отдать за 27-летнего бразильца только футболистов команды без какой-либо денежной компенсации.

"Барселона" намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год. В "Барселоне" считают, что форвард останется в "ПСЖ" этим летом. При этом сине-гранатовые не беспокоятся, что их бывшего игрока может перехватить мадридский "Реал".

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Ранее стало известно, что "ПСЖ" хочет получить за Неймара от "Барселоны" вингера Филиппе Коутиньо, защитника Нелсона Семеду и 50 миллионов евро.

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Барселона псж Неймар

Источник: Marca

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