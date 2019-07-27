"Барселона" хочет предложить Месси пожизненный контракт

Аргентинский игрок может до конца карьеры играть в каталонском клубе

Лионель Месси против бразильцев. Фото: AFP

"Барселона" рассматривает возможность предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт. Нынешнее соглашение 32-летнего аргентинца действует до 2021 года. Ранее в июле стало известно, что клуб рассчитывает начать с игроком переговоры о продлении контракта.

Не исключено, что он станет пожизненный, в результате чего Месси будет играть за каталонцев до конца карьеры. Форвард сборной Аргентины выступает за "Барселону" с 2005 года. За 14 лет он провел за команду 687 матчей, в которых забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.

Отметим, что Месси получил дополнительное время на отдых после выступления за национальную команду на Кубке Америки и пока не присоединился к "Барселоне", которая находится в предсезонном турне в Японии.

Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.

Смотрите поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона":

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