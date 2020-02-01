Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

"Барселона" купила игрока за 7 млн и установила отступные в 300 млн

1 февраля, 09:44

Ближайшие полгода бразилец будет выступать в аренде в "Вальядолиде"

Матеус Фернандес. Фото: fcbarcelona.com

Матеус Фернандес. Фото: fcbarcelona.com

"Барселона" объявила о трансфере полузащитника бразильского "Палмейраса" Матеуса Фернандеса. Каталонцы заплатили за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро плюс 3 млн бонусов и заключили контракт до 2025 года. Правда, к новой команде он присоединится только следующим летом, а ближайшие полгода проведет в аренде в "Вальядолиде".

Интересно, что каталонцы установили сумму отпускных за игрока, который не сыграл за их команду ни одного матча, 300 миллионов евро!

Фернандес является воспитанником "Ботафого". За "Палмейрас" выступал с января прошлого года, который заплатил за него 4 млн евро. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 11-ти матчах на клубном уровне. На счету 21-летнего хавбека один забитый мяч.

Реклама

Напомним, что накануне "Барселона" отказалась от игрока, уже летевшего подписывать с ней контракт. Конголезец Седрик Бакамбу остался в Китае и отнесся к ситуации с юмором.

В тренде
"Вест Хэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча Премьер-лиги
Деклан Райс - самый дорогой футболист в составе "Вест Хэма"

Также появилась информация, что Лионель Месси будет сам решать, когда закончится его контракт в "Барселоне". Аргентинский нападающий получил полный кредит доверия, но будет оглядываться на свое здоровье

Смотрите, как "Барса" обыгрывала дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Палмейрас Матеус Фернандес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...