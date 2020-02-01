"Барселона" купила игрока за 7 млн и установила отступные в 300 млн

Ближайшие полгода бразилец будет выступать в аренде в "Вальядолиде"

Матеус Фернандес. Фото: fcbarcelona.com

"Барселона" объявила о трансфере полузащитника бразильского "Палмейраса" Матеуса Фернандеса. Каталонцы заплатили за 21-летнего футболиста 7 миллионов евро плюс 3 млн бонусов и заключили контракт до 2025 года. Правда, к новой команде он присоединится только следующим летом, а ближайшие полгода проведет в аренде в "Вальядолиде".

Интересно, что каталонцы установили сумму отпускных за игрока, который не сыграл за их команду ни одного матча, 300 миллионов евро!

Фернандес является воспитанником "Ботафого". За "Палмейрас" выступал с января прошлого года, который заплатил за него 4 млн евро. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 11-ти матчах на клубном уровне. На счету 21-летнего хавбека один забитый мяч.

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Напомним, что накануне "Барселона" отказалась от игрока, уже летевшего подписывать с ней контракт. Конголезец Седрик Бакамбу остался в Китае и отнесся к ситуации с юмором.

Также появилась информация, что Лионель Месси будет сам решать, когда закончится его контракт в "Барселоне". Аргентинский нападающий получил полный кредит доверия, но будет оглядываться на свое здоровье

Смотрите, как "Барса" обыгрывала дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов:

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