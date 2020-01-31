Лионель Месси будет сам решать, когда закончится его контракт в "Барселоне"

Аргентинский нападающий получил полный кредит доверия, но будет оглядываться на свое здоровье

Месси против "Валенсии" / Фото: Getty Images

Главная звезда "Барселона" Лионель Месси отныне по окончании каждого сезона будет решать, продолжать ли ему свою карьеру дальше. 32-летний аргентинский нападающий договорился с клубом, что каждый год 30 июня он может разрывать контракт, сообщает Mundo Deportivo. На данный момент соглашение действует до конца сезона 2020/2021. Вчера мы писали, что Месси одержал 500-ю победу на клубном уровне, установив рекорд для испанского футбола.

Лео будет играть с оглядкой на свое состояние здоровье. Скажем, из-за травмы он пропустил старт нынешнего сезона. При этом боссы барселонского клуба высказывали готовность предложить Месси бессрочный контракт.

В нынешнем сезоне капитан "Барсы" сыграл 22 матча во всех турнирах, забив 17 мячей и отдав девять результативных передач. Его команда занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от "Реала" на три очка. В субботу, 1 февраля, "Реал" будет сражаться в мадридском дерби с "Атлетико", а каталонцы сыграют в воскресенье дома с "Леванте" – 13-й командой Ла Лиги.

Реклама

Читайте о том, как зафиксировали невероятный антирекорд в карьере Лионеля Месси.

Смотрите, как Месси забивал дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама