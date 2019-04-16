"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": матч на два миллиарда евро
Самый дорогой в составе "Барселоны" – Лео Месси за 160 миллионов евро, у гостей в 90 миллионов оценили Поля Погба
Сегодня состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Юнайтед". Неделю назад команда Эрнесто Вальверде в Англии одержала победу со счетом 1:0. Теперь испанцы – фавориты как ответного поединка, так и всего противостояния. Смотреть онлайн "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео повторами голов.
Невероятно, но суммарная оценочная трансферная стоимость всех футболистов "Барселоны" и "МЮ" составляет почти два миллиарда евро! Все игроки испанского клуба оцениваются в 1,18 миллиарда, а состав англичан – в 796 миллионов. Самый дорогой в заявке "Барселоны" – Лионель Месси (160 млн евро), в заявке "МЮ" дороже остальных стоит Поль Погба (90 млн евро).
При этом средний возраст футболистов двух клубов одинаковый – 27 с половиной лет, одинаковое количество представителей в национальных сборных различный стран – по 18, одинаковое количество легионеров – тоже по 18.
Напомним, что трансляция "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов пройдет на канале "Футбол 1" с 22:00.
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