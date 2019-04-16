Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов: Сульшер ждет повторения чуда
Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне
Во вторник, 16 апреля, в Барселоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: местная "Барселона" примет английский "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:00 по киевскому времени. На сайте segodnya.ua будет доступна онлайн трансляций матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.
ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – МЮ – 0:0
В перовом матче минимальную победу в гостя одержала "Барселона", а единственный мяч забил в свои ворота защитник "Красных дьяволов" Люк Шоу. Это была четвертая победа "Барселоны" над "МЮ" в рамках Лиги чемпионов, у "МЮ", напомним, только одна виктория над каталонцами. Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" – 0:1.
Хотя в целом в еврокубках статистика команд почти одинаковая. В 12 матчах пять побед одержали испанцы, три победы на счету англичан и еще четыре матча завершились мировой. Разница забитых и пропущенных мячей – 21:15 в пользу "Барселоны".
На предыдущем раунде "Манчестер Юнайтед" уже сотворил чудо, обыграв на выезде "ПСЖ" со счетом 3:1 после домашнего поражения 0:2. Сегодня англичане не против повторить свой подвиг. Тем более, что домашняя арена "Барселоны" знаковая для нынешнего наставника "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера – именно здесь его команда в 1999 году выиграла легендарный финал Лиги чемпионов у "Баварии".
"Финал 1999 года – это фантастические воспоминания. Играл я здесь только один раз, тогда. Не слишком часто вспоминаю ту игру. Больше смотрю вперед. Интересно, сможем ли мы сыграть лучше против "Барселоны". Сейчас, в перерыве, мы уступаем 0:1, но, если дальше будет забито много мячей, наши шансы только возрастут.
Пока не пропустим, интрига будет жить. Знаем, что можем забивать со "стандартов" – у нас более рослые футболисты, чем у них. Но мы должны хорошо защищаться. Если забьем на 93-й минуте – отлично, я не против. Мы должны быть выносливее и искать свои возможности", – сказал перед матчем Сульшер.
Кадровые проблемы перед матчем "Барселона" – "Манчестер Юнайтед":
Единственным игроком в составе двух команд, пропускающим матч стал неудачник первой встречи Люк Шоу. Также не смогут выйти на поле из-за различных повреждений Андер Эррера, Антонио Валенсия и Эрик Байи. У хозяев поля вне игры остается Рафинья, а участие в матче Томаса Вермалена остается под вопросом. Зато в строю Лионель Месси, который в первом матче между командами получил травму носа. Ранее медики вынесли вердикт по поводу целостности носа Месси после столкновения с "дьяволом".
Ориентировочные составы от УЕФА
"Барселона": тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Суарес, Дембеле
"Манчестер "Юнайтед": де Хеа, Далот, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль
Котировки букмекеров перед матчем "Барселона" – "Манчестер Юнайтед":
Букмекеры считают хозяев поля фаворитами матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.36, на ничью – 5.25, на победу "Манчестер Юнайтед" – 8.00. Также эксперты понизили коэффициент на выход каталонцев в следующий раунд. Если перед первым матчем он равнялся 1,22, то сейчас 1.07. Шансы "МЮ" выйти в полуфинал оцениваются коэффициентом 7.50.
"Не знаю, какие планы у соперника. Но его результаты в Лиге чемпионов говорят сами за себя – "МЮ" выиграл три из четырех гостевых матчей. "Ювентусу" и "Пари Сен-Жермен" манкунианцы забивали победные мячи на последних минутах. Нам надо думать о своей игре и своих козырях.
Мы забили на выезде, но это еще ничего не гарантирует. Не будем рассуждать о своих шансах. Просто попробуем не дать "МЮ" забить. Нельзя думать, что у нас есть преимущество, – это было бы глупо. Мы знаем потенциал "МЮ". Ни в коем случае нельзя играть так, чтобы на каждый созданный нами опасный момент они отвечали своим. Если давать "Юнайтед" свободное пространство, вас быстро накажут", – поделился ожиданиями от матча Вальверде.
Отметим, что победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем противостояний "Ливерпуль" – "Порту". В первой встрече мерсисайдцы всухую обыграли португальцев на своей поле со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет в среду.
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