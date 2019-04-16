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Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:05

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

Сегодня каталонская "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" примет английский "Манчестер Юнайтед" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Вчтреча начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямой трансляции на ТВ и в интернете. Также поединок покажут записи. А на нашем сайте смотреть "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" можно с помощью текстового онлайна.

"МЮ" нужно отыгрываться после домашнего поражения со счетом 0:1 неделю назад. Отметим, что единственный гол в матче забил защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу, правда, в собственные ворота. Обзор матча "МЮ" – "Барселона" 0:1 есть на нашем сайте.

В предыдущем раунде "Красным дьяволам" уже удалось сотворить чудо, обыграв на выезде "ПСЖ" (3:1) после домашнего поражения 0:2. Сейчас англичане снова едут в гости к сопернику в статусе аутсайдера, но снимать со счетов их пора рано. Как раз на "Камп Ноу" нынешний рулевой "МЮ" забил свой самый памятный гол в финале Лиги чемпионов с "Баварией". Также вместе с командой Испанию прилетел ее экс-наставник Алекс Фергюсон, ставший фартовым на матче с парижанами.

Правда, все эти знамения никак не влияют на букмекеров. Они считают хозяев поля фаворитами матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.36, на ничью – 5.25, на победу "Манчестер Юнайтед" – 8.00. Также эксперты понизили коэффициент на выход каталонцев в следующий раунд. Если перед первым матчем он равнялся 1,22, то сейчас 1.07. Шансы "МЮ" выйти в полуфинал оцениваются коэффициентом 7.50.

Смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед":

Футбол-1, live
Oll.tv (в подписке)
Футбол-2, среда, 09:20 (повтор)
Футбол-1, среда, 16:50 (повтор)
Футбол-2, четверг, 00:25 (повтор)

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед, где смотреть

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Сегодня|Спорт

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