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"Барселона" – "МЮ": прогноз букмекеров на ответный поединок Лиги чемпионов

Сегодня, 15:23

Эксперты считают, что "Барселона" выиграет поединок с большим количеством голов и пройдет в полуфинал ЛЧ

Во вторник "Барселона" примет "МЮ" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Во вторник "Барселона" примет "МЮ" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Фото: AFP

Во вторник в Лиге чемпионов пройдет ответный четвертьфинальный поединок "Барселона" – "Манчестер Юнайтед". Неделю назад в Англии лидеры чемпионата Испании смогли одержать минимальную победу со счетом 1:0, автогол забил защитник "МЮ" Люк Шоу. Такой результат выездной игры делает "Барселону" большим фаворитом противостояния перед ответной игрой в Испании. Трансляция "Барселона" – "МЮ" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с яркими фото со стадиона и видео повторами голов.

Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 1.10 на проход "Барселоны" в полуфинал Лиги чемпионов, тогда как на успех англичан в этом противостоянии котировка равна 8.0. Таким образом, вероятность выхода Месси и компании в 1/2 составляет 88% против 12% на "МЮ".

Коэффициент на победу "Барселоны" в ответной игра равен 1.35, на победу "Манчестера" – 8.60, а на ничью – 5.60.

Также аналитики букмекерских контор считают, что в сегодняшнем поединке будет забито большое количество мячей. Так, стандартный для футбольных матчей "тотал" игры изменен с "2,5 гола" на "3 гола", причем коэффициент на "больше" равен 1.77, а на "меньше" – 2.12. Таким образом, букмекеры прогнозируют три или больше гола в ответном матче "Барселона" – "МЮ".

Напомним, что смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов можно на канале "Футбол 1" с 22:00.


Ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов

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Тег букмекеры, Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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