"Барселона" нашла лазейку, как заполучить Неймара из "ПСЖ"

Очень интересный ход от руководства каталонского клуба

Неймар с костылями. Фото: AFP

"Барселона" рассматривает вариант с арендой нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара с обязательством его последующего выкупа летом 2020 года. В настоящее время каталонский клуб не имеет средств для покупки бразильского футболиста после того, как заплатил 120 миллионов евро за игрока "Атлетико" Антуана Гризманна. Кстати, лидер "Барселоны" Лео Месси не хотел прихода Гризманна в клуб, и теперь француз рассказал, как будет мириться с Лионелем.

Ранее у Неймара возникли проблемы с "ПСЖ". Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями.

Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из Барселоны за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

Также обнародована причина, почему "Барселона" боится подписывать Неймара из "ПСЖ". Руководство "Барселоны" не уверено в кандидатуре форварда "Пари Сен-Жермен".

Смотрите гол Неймара за "ПСЖ" в Лиге чемпионов:

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