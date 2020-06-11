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"Барселона" отстранила от команды футболиста за поход на день рождения

11 июня, 16:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Защитник нарушил правила Ла Лиги и будет вынужден тренироваться в одиночестве

Испанская "Барселона" отстранила от тренировок с командой защитника Нелсона Семеду. 26-летний португалец нарушил протокол Ла Лиги, посетив день рождения, где было более 20 человек и они нарушали правила карантина: не носили маски и не соблюдали дистанцию, сообщает Diario Sport. Ранее мы писали, что сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузы.

Семеду нарушил обновленный регламент Ла Лиги, который в условиях пандемии призывает игроков контактировать только с теми людьми, с которыми они проживают. К тому же правительство запретило собрания численностью более 15 человек.

В связи с этим каталонцы решили изолировать футболиста от команды. Скорее всего, Семеду будет тренироваться индивидуально на протяжении 14 дней. В этом случае он пропустит матчи против "Мальорки", "Легансеса", "Севильи" и "Атлетика".

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Перед возобновлением чемпионата Испании "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая мадридский "Реал" на два очка. Третье место занимает "Севилья".

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Нелсон Семеду

Источник: Сегодня|Спорт

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