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А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузы

2 июня, 11:09

Елена Павлова Елена Павлова

Но все они уже приступили к тренировкам с остальными футболистами

За время паузы в чемпионате Испании и еврокубках сразу несколько представителей "Барселоны" успели перенести коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает радиостанция Каталонии RAC1. Ранее мы мы сообщали, что "Барселона" наскребла денег на партнера для Месси.

По информации источника, инфекцией переболели пятеро футболистов и еще двое тренеров "блаугранас". И все они перенесли вирус без симптомов, а в настоящий момент абсолютно здоровы и участвуют в работе команды без каких-либо ограничений. Правда, имена игроков не называются. При этом немного ранее "Барселона" объявила, что по итогам тестирования в клубе ни у кого не был выявлен коронавирус.

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Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19, а страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе. Лидер Примеры на данный момент является "Барселона", набрав 58 очков в 27 турах.

Ранее мы сообщали, что испанский гранд за копейки отдает хрустальную звезду, стоившую 125 миллионов евро. Каталонцы делают все, чтобы избавиться от Усмана Дембеле и разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Смотрите, как "Барселона" перед паузой сыграла вничью с "Наполи" в Лиге чемпионов

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Барселона чемпионат Испании коронавирус заболевшие

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