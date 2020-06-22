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"Барселона" показала отметину на ноге у Месси, оставшуюся после грубого подката бразильца

22 июня, 10:33

Олег Люлька Олег Люлька

Защитник "Севильи" Диего Карлос брутально въехал в аргентинскую звезду каталонского клуба

Каталонская "Барселона" на своей странице в Instagram опубликовала фото нападающего Лионеля Месси с тренировки после матча с "Севильей" (0:0). На снимке на правой ноге аргентинского форварда четко видны ссадины, которые остались после грубого приема против 6-кратного обладателя "Золотого мяча" в минувшей встрече. В ходе игры защитник "Севильи" Диего Карлос в жестком подкате въехал в аргентинца.

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Подкат Диего Карлоса против Месси. Фото – Reuters

Отметим, у Лионеля Месси и Диего Карлоса в матче "Севилья" – "Барселона" случился еще и конфликт с рукоприкладством. После грубых действий со стороны бразильца Месси сделал ему замечание, после чего футболисты начали пререкаться. Аргентинец толкнул Карлоса в грудь, и тот упал. Произошла небольшая потасовка, по итогам которой, впрочем, судья показал желтые карточки Серхио Бускетсу и Фернандо, оставив без наказания зачинщиков – Месси и Диего Карлоса. Хотя Лионеля было за что даже удалить.

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Как мы писали ранее, в чемпионате Испании по футболу произошла смена лидера. Воспользовавшись нулевой ничьей "Барселоны" с "Севильей", на первое место Примеры вышел "Реал", который накануне на выезде обыграл "Реал Сосьедад" 2:1. "Королевский клуб" в 30 матчах заработал 65 очков, столько же и у "Барселоны", но "сливочные" занимают высшую строчку турнирной таблицы за счет дополнительных показателей.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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травма Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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