Месси пойдет по стопам Роналду и станет персоной нон грата в Великобритании

Месси еще не восстановился после травмы / Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рискует получить запрет на посещение Великобритании в случае выхода Королевства из Европейского союза. Ранее мы рассказывали, что в Испании закрыли дело против Месси по обвинению в отмывании десятка миллионов.

Отмечается, что у аргентинца условный тюремный срок в 21 месяц за уклонение от уплаты налогов, и в случае "Брекзита" Месси не поможет паспорт гражданина ЕС.

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На сегодняшний день Месси может посещать Британию, так как является гражданином ЕС и не угрожает национальной безопасности. Однако в случае "Брекзита", скорее всего, Месси не впустят в Королевство.

Напомним, что22 января 2019 года Криштиану Роналду был приговорен к 23 месяцам заключения и штрафу в 19 млн евро. По испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствовала судимость, а срок не превышал двух лет, Роналду не был заключен под стражу.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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