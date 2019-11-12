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"Барселона" приютит бывшую звезду клуба, почти ставшего банкротом

12 ноября, 21:41

Роналдиньо будет работать в "Барселоне", но свою должность он пока не назвал

Роналдиньо

Роналдиньо / Фото: Instagram

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Экс-форвард "Барселоны" Роналдиньо заявил, что планирует вернуться в каталонский клуб. 39-летний бразилец сообщил на своей странице в Instagram что провел встречу с президентом "Барсы" Жозепом Бартомеу, однако не уточнил, какую должность он займет в клубе. Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год. В 207 матчах он забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.

"Я дома. Благодарю Бога за такую ​​привязанность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы сообщим новости", – написал Роналдиньо.

В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, два раза выиграл Суперкубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов. В 2005 году Роналдиньо был признан лучшим футболистом в мире и получил "Золотой мяч". Кроме "Барселоны" выступал за "Гремио", "ПСЖ", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

Ранее мы писали, что у Роналдиньо отобрали паспорт и арестовали недвижимость. Бразильский суд заблокировал 57 объектов недвижимости экс-игрока "Барселоны" и запретил ему покидать страну.

Также сообщалось, что Роналдиньо почти банкрот: на его счету осталось шесть евро. Футболист был оштрафован на 187 тысяч, но за три года эта сумма увеличилась до двух миллионов. В 2015 году экс-футболист "Барселоны" и "Милана" был оштрафован за нанесение экологического ущерба природе. Ронни построил склад и рыболовную платформу в запрещенном месте.

Смотрите, как "Барселона" играла со "Славией" в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Роналдиньо

Источник: Livesport.ru

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