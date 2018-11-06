Знаменитый бразилец Роналдиньо почти банкрот: на его счету осталось шесть евро

Сегодня, 17:08

Футболист был оштрафован на 187 тысяч, но за три года эта сумма увеличилась до двух миллионов

Роналдиньо. Фото AFP
Роналдиньо. Фото AFP

На банковском счету легендарного Роналдиньо осталось менее, чем 6 евро, сообщает UOL Esporte. В 2015-м году экс-футболист "Барселоны" и "Милана" был оштрафован на 187 тысяч евро за нанесение экологического ущерба природе. Ронни построил склад и рыболовную платформу в запрещенном месте. 38-летний бразилец более 3 лет не оплачивал этот штраф и теперь он вырос до 2 млн евро. Из-за долгов у Роналдиньо уже отобрали паспорт.

По информации источника, Роналдиньо не выплатил эту сумму сразу потому, что не обладал такими средствами. Кроме того, он задолжал деньги даже своему брату.

Ранее Роналдиньо работал послом "Барселоны", однако его бывшая команда дистанцировалась от него из-за поддержки недавно избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, который известен своими крайне правыми взглядами.

Весной 2018 года Роналдиньо вошел в состав бразильской республиканской партии (PRB).

А не так давно он заявил о запуске собственной криптовалютыСтоит отметить, что бразилец планирует продвигать криптовалюту в первую очередь в мире футбола, однако использоваться она может всеми желающими. Ранее о запуске собственных криптовалют объявили боксер Мэнни Пакьяо, экс-футболист Майкл Оуэн и полузащитник "Баварии" Хамес Родригес.
банкрот, футбол, Роналдиньо

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Источник:

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