"Барселона" продала "Севилье" вице-чемпиона мира за копейки

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич вернулся в "Севилью". С победителем Лиги Европы хавбек подписал контракт сроком на четыре года. Ранее мы писали, что Ракитич резко высказался о своем будущем.

Реклама

"Барселона" сообщила, что трансфер 32-летнего игрока обошелся "Севилье" в скромные 1,5 миллиона евро, а еще 9 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Тогда как при покупке полузащитника в 2014-м было выплачено 20 миллионов и отдан хавбек "сине-гранатовых" Денис Суарес. "Блаугранас" выразили благодарность Ракитичу за его преданность и пожелали "удачи и успехов в будущем".

Напомним, что Ракитич выступал в составе "Севильи" с 2011 по 2014 год, а до этого защищал цвета немецкого "Шальке" и швейцарского "Базеля". В составе "Барселоны" хорват выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также стал двукратным победителем Суперкубка страны.

Читайте также: Гвардиола неожиданно посоветовал Месси остаться в "Барселоне" до конца карьеры

В сезоне-2019/2020 Ракитич провел 42 матча за испанский клуб во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач. В сумме в каталонской команде он отбегал 310 матчей, забил 35 голов и сделал 42 ассиста.

Реклама

Смотрите, что Ракитич рассказал о мечте Срны, тренировках "Барселоны" и приглашении в "Динамо"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама