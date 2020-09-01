Гвардиола неожиданно посоветовал Месси остаться в "Барселоне" до конца карьеры

Громкий переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в английский "Манчестер Сити" может не состояться – сообщает Mundo Deportivo. Вице-чемпион Премьер-лиги, который так жаждал заполучить 33-летнего аргентинского форварда, похоже, передумал. А тем временем "Барселона" придумала, как наказать Месси за неявку.

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По данным издания, руководство "МанСити" еще раз проанализировало сделку и пришло к выводу, что не готово выложить столь огромную сумму за трансфер Месси и запрашиваемую игроком зарплату. Англичане готовы подписать Лионеля только в качестве свободного агента. В связи с этим главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, который недавно вернулся в Манчестер из Барселоны, посоветовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру.

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Хосеп Гвардиола и Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, Месси намерен покинуть "Барселону", нападающий каталонцев не явился на медосмотр и не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых".

Сам Месси шлет "Барселоне" факсы, а его отец готовится ко встрече с президентом. Каталонский клуб намерен уговорить аргентинца продлить контракт на три года. Напомним, что договор 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонцев уже 15 лет – с 2005 года.

Тем временем болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси. В случае неудачи средства будут перечислены на благотворительность.

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