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"Барселона" продлила контракт с главным тренером до 2020 года

Сегодня, 16:50

Вальверде пришел в "Барселону" в 2017 году из "Атлетика"

Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде. Фото: AFP
"Барселона" продлила контракт с главным тренером до 2020 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d1/603/5c66d160321b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d1/603/5c66d160321b2.jpg Футбол Вальверде пришел в "Барселону" в 2017 году из "Атлетика"

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о продлении соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления еще на год.

Вальверде был назначен на пост главного тренера "Барселоны" летом 2017 года после четырех лет во главе "Атлетика" из Бильбао. С каталонским клубом специалист в первом сезоне завоевал два трофея – титул чемпиона Испании и Кубок страны. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сенсационно уступила "Роме".

После 23 туров "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 51 очко и на шесть очков опережая ближайшего преследователя в лице мадридского "Реала".

Ранее мы писали, что руководство "Атлетико" продлило контракт с тренером Диего Симеоне до 2022 года. Аргентинский специалист тренирует мадридский клуб с 2011 года.

Также мы сообщали, что "Барселона" хочет продать игрока, за которого заплатила 160 млн евро. Каталонцы хотят избавиться от Фелипе Коутиньо, чтобы покрыть расходы на трансфер де Йонга.

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Тег футбол, Барселона, чемпионат Испании, Эрнесто Вальверде

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Источник:

Championat.ru

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