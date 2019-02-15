"Барселона" продлила контракт с главным тренером до 2020 года

Вальверде пришел в "Барселону" в 2017 году из "Атлетика"

Эрнесто Вальверде. Фото: AFP

"Барселона" продлила контракт с главным тренером до 2020 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d1/603/5c66d160321b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d1/603/5c66d160321b2.jpg 2019-02-15T16:50:15+02:00 Футбол Вальверде пришел в "Барселону" в 2017 году из "Атлетика"

"Барселона" на своем официальном сайте объявила о продлении соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде. Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления еще на год.

Вальверде был назначен на пост главного тренера "Барселоны" летом 2017 года после четырех лет во главе "Атлетика" из Бильбао. С каталонским клубом специалист в первом сезоне завоевал два трофея – титул чемпиона Испании и Кубок страны. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сенсационно уступила "Роме".

После 23 туров "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 51 очко и на шесть очков опережая ближайшего преследователя в лице мадридского "Реала".

Ранее мы писали, что руководство "Атлетико" продлило контракт с тренером Диего Симеоне до 2022 года. Аргентинский специалист тренирует мадридский клуб с 2011 года.

Также мы сообщали, что "Барселона" хочет продать игрока, за которого заплатила 160 млн евро. Каталонцы хотят избавиться от Фелипе Коутиньо, чтобы покрыть расходы на трансфер де Йонга.

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