"Барселона" против "Атлетико" и другие матчи 27 тура чемпионата Испании

На выходных в испанской Примере пройдут поединки 27 тура. Центральный поединок состоится в воскресенье, в столице Каталонии встретятся лидеры – "Барселона" принимает "Атлетико".

Интересно, что появились слухи будто в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал из-за того, что рядом проживает Лионель Месси.

В субботу "Реал" сыграет с середняком "Хетафе". Мадридский клуб далеко отстал от лидеров, но главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что шансы есть.

"Вы думаете, что в чемпионате Испании уже все решено, но это не так. Победа в Ла Лиге не невозможна – добиться ее будет очень сложно, но не невозможно".

Суббота, 3 января

14:00 "Вильярреал" – "Жирона"

17:15 "Севилья" – "Атлетик" – Футбол 1

19:30 "Леганес" – "Малага"

19:30 "Депортиво" – "Эйбар" – Футбол 1

21:45 "Реал" – "Хетафе" – Футбол 1

Воскресенье, 4 марта

13:00 "Леванте" – "Эспаньол"

17:15 "Барселона" – "Атлетико" – Футбол 1

19:30 "Реал Сосьедад" – "Алавес" – Футбол 1

21:45 "Валенсия" – "Бетис" – Футбол 2

22:00 "Сельта" – "Лас-Пальмас"

Все матчи чемпионата Испании можно смотреть по подписке на oll.tv.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 26 20 6 0 69-13 66 2 АТЛЕТИКО 26 18 7 1 45-11 61 3 РЕАЛ МАДРИД 26 15 6 5 62-28 51 4 ВАЛЕНСИЯ 26 15 5 6 50-30 50 5 СЕВИЛЬЯ 26 13 3 10 34-40 42 6 ВИЛЬЯРРЕАЛ 26 12 5 9 36-30 41 7 ЭЙБАР 26 11 5 10 33-38 38 8 ЖИРОНА 26 10 7 9 36-36 37 9 БЕТИС 26 11 4 11 43-50 37 10 ХЕТАФЕ 26 9 9 8 32-22 36 11 СЕЛЬТА 26 10 5 11 43-38 35 12 АТЛЕТИК 26 7 11 8 27-29 32 13 АЛАВЕС 26 10 1 15 23-37 31 14 ЭСПАНЬОЛ 26 7 10 9 23-32 31 15 ЛЕГАНЕС 26 8 6 12 21-32 30 16 РЕАЛ СОСЬЕДАД 26 8 6 12 47-47 30 17 ЛЕВАНТЕ 26 3 11 12 21-41 20 18 ЛАС-ПАЛЬМАС 26 5 5 16 19-53 20 19 ДЕПОРТИВО 26 4 6 16 24-56 18 20 МАЛАГА 26 3 4 19 16-41 13

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