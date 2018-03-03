"Барселона" против "Атлетико" и другие матчи 27 тура чемпионата Испании
Расписание, результаты, таблица и список трансляций поединков Примеры
На выходных в испанской Примере пройдут поединки 27 тура. Центральный поединок состоится в воскресенье, в столице Каталонии встретятся лидеры – "Барселона" принимает "Атлетико".
Интересно, что появились слухи будто в аэропорту Барселоны нельзя строить новый терминал из-за того, что рядом проживает Лионель Месси.
В субботу "Реал" сыграет с середняком "Хетафе". Мадридский клуб далеко отстал от лидеров, но главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что шансы есть.
"Вы думаете, что в чемпионате Испании уже все решено, но это не так. Победа в Ла Лиге не невозможна – добиться ее будет очень сложно, но не невозможно".
Суббота, 3 января
14:00 "Вильярреал" – "Жирона"
17:15 "Севилья" – "Атлетик" – Футбол 1
19:30 "Леганес" – "Малага"
19:30 "Депортиво" – "Эйбар" – Футбол 1
21:45 "Реал" – "Хетафе" – Футбол 1
Воскресенье, 4 марта
13:00 "Леванте" – "Эспаньол"
17:15 "Барселона" – "Атлетико" – Футбол 1
19:30 "Реал Сосьедад" – "Алавес" – Футбол 1
21:45 "Валенсия" – "Бетис" – Футбол 2
22:00 "Сельта" – "Лас-Пальмас"
Все матчи чемпионата Испании можно смотреть по подписке на oll.tv.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|26
|20
|6
|0
|69-13
|66
|2
|АТЛЕТИКО
|26
|18
|7
|1
|45-11
|61
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|26
|15
|6
|5
|62-28
|51
|4
|ВАЛЕНСИЯ
|26
|15
|5
|6
|50-30
|50
|5
|СЕВИЛЬЯ
|26
|13
|3
|10
|34-40
|42
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|26
|12
|5
|9
|36-30
|41
|7
|ЭЙБАР
|26
|11
|5
|10
|33-38
|38
|8
|ЖИРОНА
|26
|10
|7
|9
|36-36
|37
|9
|БЕТИС
|26
|11
|4
|11
|43-50
|37
|10
|ХЕТАФЕ
|26
|9
|9
|8
|32-22
|36
|11
|СЕЛЬТА
|26
|10
|5
|11
|43-38
|35
|12
|АТЛЕТИК
|26
|7
|11
|8
|27-29
|32
|13
|АЛАВЕС
|26
|10
|1
|15
|23-37
|31
|14
|ЭСПАНЬОЛ
|26
|7
|10
|9
|23-32
|31
|15
|ЛЕГАНЕС
|26
|8
|6
|12
|21-32
|30
|16
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|26
|8
|6
|12
|47-47
|30
|17
|ЛЕВАНТЕ
|26
|3
|11
|12
|21-41
|20
|18
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|26
|5
|5
|16
|19-53
|20
|19
|ДЕПОРТИВО
|26
|4
|6
|16
|24-56
|18
|20
|МАЛАГА
|26
|3
|4
|19
|16-41
|13
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