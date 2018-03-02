Онлайн чемпионата Германии: все матчи 25 тура Бундеслиги
Расписание и результаты матчей 2-4 марта, таблица чемпионата Германии
В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 25 тура Бундеслиги.
В пятницу тур открывается матчем менхенгладбахской "Боруссии" и "Вердера".
В субботу "Шальке" Евгения Коноплянки примет "Герту". А дортмундская "Боруссия" в тот же день сыграет с "Лейпцигом" в гостях. За "Боруссию" точно не сыграет украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы пятки. На днях тренер дортмундцев заявил, что восстановление украинца займет какое-то время.
Лидер сезона "Бавария" в воскресенье встретится с "Фрайбургом" на выезде.
Пятница, 2 марта:
21:30 "Боруссия" М – "Вердер"
Суббота, 3 марта:
16:30 "Айнтрахт" – "Ганновер"
16:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"
16:30 "Вольфсбург" – "Байер"
16:30 "Гамбург" – "Майнц"
16:30 "Шальке" – "Герта"
19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д
Воскресенье, 4 марта:
16:30 "Кельн" – "Штутгарт"
19:00 "Фрайбург" – "Бавария"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|24
|19
|3
|2
|55-18
|60
|2
|БОРУССИЯ Д
|24
|11
|8
|5
|49-30
|41
|3
|ШАЛЬКЕ
|24
|11
|7
|6
|38-30
|40
|4
|АЙНТРАХТ Ф
|24
|11
|6
|7
|32-27
|39
|5
|БАЙЕР
|24
|10
|8
|6
|43-32
|38
|6
|ЛЕЙПЦИГ
|24
|11
|5
|8
|37-33
|38
|7
|БОРУССИЯ М
|24
|10
|4
|10
|31-35
|34
|8
|АУГСБУРГ
|24
|8
|8
|8
|33-30
|32
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|24
|8
|8
|8
|38-38
|32
|10
|ГАННОВЕР
|24
|8
|8
|8
|32-34
|32
|11
|ГЕРТА
|24
|7
|10
|7
|30-30
|31
|12
|ШТУТГАРТ
|24
|9
|3
|12
|20-27
|30
|13
|ФРАЙБУРГ
|24
|6
|11
|7
|25-38
|29
|14
|ВЕРДЕР
|24
|6
|8
|10
|22-28
|26
|15
|ВОЛЬФСБУРГ
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|16
|МАЙНЦ
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|17
|ГАМБУРГ
|24
|4
|5
|15
|18-35
|17
|18
|КЕЛЬН
|24
|4
|5
|15
|22-43
|17
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