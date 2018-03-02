Онлайн чемпионата Германии: все матчи 25 тура Бундеслиги

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Расписание и результаты матчей 2-4 марта, таблица чемпионата Германии

Лидер сезона &quot;Бавария&quot; в воскресенье встретится с &quot;Фрайбургом&quot; на выезде. Фото AFP
Лидер сезона "Бавария" в воскресенье встретится с "Фрайбургом" на выезде. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 25 тура Бундеслиги.

В пятницу тур открывается матчем менхенгладбахской "Боруссии" и "Вердера".

В субботу "Шальке" Евгения Коноплянки примет "Герту". А дортмундская "Боруссия" в тот же день сыграет с "Лейпцигом" в гостях. За "Боруссию" точно не сыграет украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы пятки. На днях тренер дортмундцев заявил, что восстановление украинца займет какое-то время.

Лидер сезона "Бавария" в воскресенье встретится с "Фрайбургом" на выезде.

Пятница, 2 марта:

21:30 "Боруссия" М – "Вердер"

Суббота, 3 марта:

16:30 "Айнтрахт" – "Ганновер"

16:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"

16:30 "Вольфсбург" – "Байер"

16:30 "Гамбург" – "Майнц"

16:30 "Шальке" – "Герта"

19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 4 марта:

16:30 "Кельн" – "Штутгарт"

19:00 "Фрайбург" – "Бавария"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 24 19 3 2 55-18 60
2  БОРУССИЯ Д 24 11 8 5 49-30 41
3  ШАЛЬКЕ 24 11 7 6 38-30 40
4  АЙНТРАХТ Ф 24 11 6 7 32-27 39
5  БАЙЕР 24 10 8 6 43-32 38
6  ЛЕЙПЦИГ 24 11 5 8 37-33 38
7  БОРУССИЯ М 24 10 4 10 31-35 34
8  АУГСБУРГ 24 8 8 8 33-30 32
9  ХОФФЕНХАЙМ 24 8 8 8 38-38 32
10  ГАННОВЕР 24 8 8 8 32-34 32
11  ГЕРТА 24 7 10 7 30-30 31
12  ШТУТГАРТ 24 9 3 12 20-27 30
13  ФРАЙБУРГ 24 6 11 7 25-38 29
14  ВЕРДЕР 24 6 8 10 22-28 26
15  ВОЛЬФСБУРГ 24 4 13 7 27-31 25
16  МАЙНЦ 24 6 6 12 29-42 24
17  ГАМБУРГ 24 4 5 15 18-35 17
18  КЕЛЬН 24 4 5 15 22-43 17
чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Боруссия Дортмунд, Шальке

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Сегодня|Спорт

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