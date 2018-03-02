Онлайн чемпионата Германии: все матчи 25 тура Бундеслиги

В этот уикенд в чемпионате Германии проходят поединки 25 тура Бундеслиги.

В пятницу тур открывается матчем менхенгладбахской "Боруссии" и "Вердера".

В субботу "Шальке" Евгения Коноплянки примет "Герту". А дортмундская "Боруссия" в тот же день сыграет с "Лейпцигом" в гостях. За "Боруссию" точно не сыграет украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы пятки. На днях тренер дортмундцев заявил, что восстановление украинца займет какое-то время.

Лидер сезона "Бавария" в воскресенье встретится с "Фрайбургом" на выезде.

Пятница, 2 марта:

21:30 "Боруссия" М – "Вердер"

Суббота, 3 марта:

16:30 "Айнтрахт" – "Ганновер"

16:30 "Аугсбург" – "Хоффенхайм"

16:30 "Вольфсбург" – "Байер"

16:30 "Гамбург" – "Майнц"

16:30 "Шальке" – "Герта"

19:30 "Лейпциг" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 4 марта:

16:30 "Кельн" – "Штутгарт"

19:00 "Фрайбург" – "Бавария"

Таблица чемпионата Германии: