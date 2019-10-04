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"Барселона", "Реал" и другие: расписание и результаты 8 тура чемпионата Испании

4 октября, 13:59

Все о поединках восьмого тура Ла Лиги - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

"Барселона" принимает "Севилью" в центральном матче 8 тура чемпионата Испании

"Барселона" принимает "Севилью" в центральном матче 8 тура чемпионата Испании / Фото: Reuters

В Испании проходят поединки восьмого тура Ла Лиги. Центральным станет матч поздно вечером в воскресенье, когда встретятся "Барселона" и "Севилья". Ниже – расписание всех игр тура, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 4 октября:

22:00 "Бетис" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.00 – 3.65 – 3.75

Суббота, 5 октября:

14:00 "Леганес" – "Леванте"
Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 4.10

17:00 "Реал" – "Гранада". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.20

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19:30 "Валенсия" – "Алавес"
Букмекеры: 1.55 – 4.10 – 6.70

22:00 "Осасуна" – "Вильярреал"
Букмекеры: 3.05 – 3.30 – 2.45

Воскресенье, 6 октября:

13:00 "Мальорка" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2.50 – 3.15 – 3.15

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15:00 "Сельта" – "Атлетик"
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85

17:00 "Вальядолид" – "Атлетико". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 5.40 – 3.55 – 1.75

19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"
Букмекеры: 1.90 – 3.45 – 4.50

22:00 "Барселона" – "Севилья". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.50 – 4.60 – 6.20

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 РЕАЛ МАДРИД743012-615
2 ГРАНАДА742113-614
3 АТЛЕТИКО74217-414
4 БАРСЕЛОНА741216-1013
5 РЕАЛ СОСЬЕДАД741212-713
6 СЕВИЛЬЯ741210-713
7 АТЛЕТИК73317-312
8 ВИЛЬЯРРЕАЛ732218-1111
9 ВАЛЕНСИЯ723210-119
10 ВАЛЬЯДОЛИД72327-89
11 ЭЙБАР72239-98
12 ЛЕВАНТЕ72238-98
13 ОСАСУНА71515-68
14 АЛАВЕС72234-78
15 БЕТИС722310-158
16 ХЕТАФЕ714210-117
17 СЕЛЬТА71334-96
18 ЭСПАНЬОЛ71244-125
19 МАЛЬОРКА71154-124
20 ЛЕГАНЕС70253-102

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1

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Источник: Сегодня|Спорт

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