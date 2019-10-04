"Барселона", "Реал" и другие: расписание и результаты 8 тура чемпионата Испании

В Испании проходят поединки восьмого тура Ла Лиги. Центральным станет матч поздно вечером в воскресенье, когда встретятся "Барселона" и "Севилья". Ниже – расписание всех игр тура, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 4 октября:
22:00 "Бетис" – "Эйбар"
Букмекеры: 2.00 – 3.65 – 3.75
Суббота, 5 октября:
14:00 "Леганес" – "Леванте"
Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 4.10
17:00 "Реал" – "Гранада". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.20
19:30 "Валенсия" – "Алавес"
Букмекеры: 1.55 – 4.10 – 6.70
22:00 "Осасуна" – "Вильярреал"
Букмекеры: 3.05 – 3.30 – 2.45
Воскресенье, 6 октября:
13:00 "Мальорка" – "Эспаньол"
Букмекеры: 2.50 – 3.15 – 3.15
15:00 "Сельта" – "Атлетик"
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85
17:00 "Вальядолид" – "Атлетико". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 5.40 – 3.55 – 1.75
19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"
Букмекеры: 1.90 – 3.45 – 4.50
22:00 "Барселона" – "Севилья". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.50 – 4.60 – 6.20
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|2
|ГРАНАДА
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|3
|АТЛЕТИКО
|7
|4
|2
|1
|7-4
|14
|4
|БАРСЕЛОНА
|7
|4
|1
|2
|16-10
|13
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|6
|СЕВИЛЬЯ
|7
|4
|1
|2
|10-7
|13
|7
|АТЛЕТИК
|7
|3
|3
|1
|7-3
|12
|8
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|7
|3
|2
|2
|18-11
|11
|9
|ВАЛЕНСИЯ
|7
|2
|3
|2
|10-11
|9
|10
|ВАЛЬЯДОЛИД
|7
|2
|3
|2
|7-8
|9
|11
|ЭЙБАР
|7
|2
|2
|3
|9-9
|8
|12
|ЛЕВАНТЕ
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|13
|ОСАСУНА
|7
|1
|5
|1
|5-6
|8
|14
|АЛАВЕС
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|15
|БЕТИС
|7
|2
|2
|3
|10-15
|8
|16
|ХЕТАФЕ
|7
|1
|4
|2
|10-11
|7
|17
|СЕЛЬТА
|7
|1
|3
|3
|4-9
|6
|18
|ЭСПАНЬОЛ
|7
|1
|2
|4
|4-12
|5
|19
|МАЛЬОРКА
|7
|1
|1
|5
|4-12
|4
|20
|ЛЕГАНЕС
|7
|0
|2
|5
|3-10
|2
Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1
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