"Барселона", "Реал" и другие: расписание и результаты 8 тура чемпионата Испании

Все о поединках восьмого тура Ла Лиги - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

"Барселона" принимает "Севилью" в центральном матче 8 тура чемпионата Испании / Фото: Reuters

В Испании проходят поединки восьмого тура Ла Лиги. Центральным станет матч поздно вечером в воскресенье, когда встретятся "Барселона" и "Севилья". Ниже – расписание всех игр тура, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 4 октября:

22:00 "Бетис" – "Эйбар"

Букмекеры: 2.00 – 3.65 – 3.75

Суббота, 5 октября:

14:00 "Леганес" – "Леванте"

Букмекеры: 2.00 – 3.45 – 4.10

17:00 "Реал" – "Гранада". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.20

Реклама

19:30 "Валенсия" – "Алавес"

Букмекеры: 1.55 – 4.10 – 6.70

22:00 "Осасуна" – "Вильярреал"

Букмекеры: 3.05 – 3.30 – 2.45

Воскресенье, 6 октября:

13:00 "Мальорка" – "Эспаньол"

Букмекеры: 2.50 – 3.15 – 3.15

15:00 "Сельта" – "Атлетик"

Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85

17:00 "Вальядолид" – "Атлетико". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 5.40 – 3.55 – 1.75

19:30 "Реал Сосьедад" – "Хетафе"

Букмекеры: 1.90 – 3.45 – 4.50

22:00 "Барселона" – "Севилья". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.50 – 4.60 – 6.20

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕАЛ МАДРИД 7 4 3 0 12-6 15 2 ГРАНАДА 7 4 2 1 13-6 14 3 АТЛЕТИКО 7 4 2 1 7-4 14 4 БАРСЕЛОНА 7 4 1 2 16-10 13 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 7 4 1 2 12-7 13 6 СЕВИЛЬЯ 7 4 1 2 10-7 13 7 АТЛЕТИК 7 3 3 1 7-3 12 8 ВИЛЬЯРРЕАЛ 7 3 2 2 18-11 11 9 ВАЛЕНСИЯ 7 2 3 2 10-11 9 10 ВАЛЬЯДОЛИД 7 2 3 2 7-8 9 11 ЭЙБАР 7 2 2 3 9-9 8 12 ЛЕВАНТЕ 7 2 2 3 8-9 8 13 ОСАСУНА 7 1 5 1 5-6 8 14 АЛАВЕС 7 2 2 3 4-7 8 15 БЕТИС 7 2 2 3 10-15 8 16 ХЕТАФЕ 7 1 4 2 10-11 7 17 СЕЛЬТА 7 1 3 3 4-9 6 18 ЭСПАНЬОЛ 7 1 2 4 4-12 5 19 МАЛЬОРКА 7 1 1 5 4-12 4 20 ЛЕГАНЕС 7 0 2 5 3-10 2

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама