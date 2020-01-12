"Барселона" решилась на смену тренера: легенда ответил отказом

Хави / Фото: Reuters

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Главный тренер "Аль-Садда" Хави не возглавит "Барселону" сейчас, утверждает As. Сегодня 39-летний специалист встретился с представителями каталонского клуба и назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной.

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Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Хави / Фото: AFP

Экс-хавбек "Барсы" хотел взять еще несколько дней на размышления и затем озвучить решение, но представители каталонского клуба попросили дать ответ сегодня. В итоге Хави ответил отказом.

"Я не могу скрыть, что моя мечта – тренировать "Барселону". Я говорил это много раз, во многих интервью. Все это знают. Я фанат "Барселоны", она в моем сердце, это моя мечта. Но сейчас я сосредоточен на "Аль-Садде", — заявил Хави.

При этом не исключено, что специалист возглавит "Барселону" летом, перед началом следующего сезона. По информации Goal.com, Хави сменит Вальверде, у которого летом истекает срок действия контракта.

Напомним, на днях "Барселона" проиграла "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3, пропустив решающие два мяча на последних минутах поединка, проходившего в аравийской Джидде.

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