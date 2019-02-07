"Барселона" спасла ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала"

Судьба путевки в финал Кубка Испании определится в Мадриде 27 февраля

Фото: AFP

"Барселона" спасла ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b59/6d8/5c5b596d8268e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b59/6d8/5c5b596d8268e.jpg 2019-02-07T00:03:00+02:00 Футбол Судьба путевки в финал Кубка Испании определится в Мадриде 27 февраля

Первый матч полуфинала Кубка Испании между "Барселоной" и мадридским "Реалом" победителя не выявил. Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет уже на шестой минуте – отличился Лукас с передачи Карима Бензема.

Сравнять счет хозяева поля смогли только после перерыва- мяч на свой счет записал Малком. Эрнесто Вальверде вынужден был бросить в бой главного козыря Лионеля Месси, который остался в запасе из-за повреждения в предыдущей встрече, но изменить счет каталонцам не удалось.

Теперь судьба путевки в финал Кубка Испании определится в Мадриде 27 февраля.

"Барселона" – "Реал" – 1:1

Голы: Васкес (6), Малком (57)

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.

Предупреждения: Рамос (10), Нелсон Семеду (43), Суарес (56), Марсело (57), Альба (58), Видаль (88).

Ранее мы писали, что на сегодняшнем матче фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке. Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю.

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