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Фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке

Сегодня, 11:17

Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю

Месси по-китайски
Месси по-китайски. Фото: Twitter
Фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa6/211/5c5aa62112633.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa6/211/5c5aa62112633.jpg Футбол Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю

"Барселона" на матч с "Реалом" в 1/2 финала Кубка Испании выйдет в специальной форме. Имена игроков будут продублированы на китайском языке. Таким образом клуб решил отметить наступление 2019 года по китайскому календарю.

Ранее каталонский клуб объявил имена 19 футболистов, которые вызваны на матч: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.

Матч "Барселона" – "Реал" пройдет 6 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" Лионель Месси забил два гола и получил травму. После проведения осмотра врачи "Барселоны" приняли решение, что повреждение несерьезное и дополнительных тестов делать не надо.

Ранее мы писали, что турецкий прокурор потребовал 12,5 лет заключения для игрока "Барселоны" и сборной Турции Арды Турана. В прошлом году футболист избил певца Беркая Сахина после того, как приставал к его жене. А затем пришел к Сахину в больницу с оружием, предложив застрелить себя в знак прощения. Ему предъявлен ряд обвинений, включая сексуальное домогательство и хранение оружия без лицензии.

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Тег футбол, Барселона, Реал Мадрид, кубок Испании

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sport24.ru

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