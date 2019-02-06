Фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке

Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю

Месси по-китайски. Фото: Twitter

Фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa6/211/5c5aa62112633.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa6/211/5c5aa62112633.jpg 2019-02-06T11:17:24+02:00 Футбол Каталонцы оригинально отметили наступление 2019 года по китайскому календарю

"Барселона" на матч с "Реалом" в 1/2 финала Кубка Испании выйдет в специальной форме. Имена игроков будут продублированы на китайском языке. Таким образом клуб решил отметить наступление 2019 года по китайскому календарю.

Ранее каталонский клуб объявил имена 19 футболистов, которые вызваны на матч: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.

Матч "Барселона" – "Реал" пройдет 6 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" Лионель Месси забил два гола и получил травму. После проведения осмотра врачи "Барселоны" приняли решение, что повреждение несерьезное и дополнительных тестов делать не надо.

Ранее мы писали, что турецкий прокурор потребовал 12,5 лет заключения для игрока "Барселоны" и сборной Турции Арды Турана. В прошлом году футболист избил певца Беркая Сахина после того, как приставал к его жене. А затем пришел к Сахину в больницу с оружием, предложив застрелить себя в знак прощения. Ему предъявлен ряд обвинений, включая сексуальное домогательство и хранение оружия без лицензии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Фамилии игроков "Барселоны" в матче с "Реалом" будут на китайском языке". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: sport24.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...