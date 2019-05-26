"Барселона" стала жертвой "летучих мышей" в финале Кубка Испании

Месси забивает и проигрывает – последний блин каталонцев в этом сезоне вышел комом

"Барселону" не пустили к трофею. Фото: Getty Images

В Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" состоялся финальный матч Кубка Испании "Барселона" – "Валенсия". Он завершился сенсацией. Победу со счетом 2:1 одержали "летучие мыши". Автором первого мяча стал нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро, отличившийся на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий "Барселоны" Лионель Месси отыграл один мяч. Но на большее каталонцы не сподобились.

Таким образом "Валенсия" завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз "летучие мыши" становились победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов остается "Барселона" (30), второе место занимает "Атлетик" из Бильбао (23), третье – мадридский "Реал" (19).

В кубковых турнирах "Барселоне" в нынешнем сезоне не везет. Напомним, каталонцы с треском вылетели из Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Ливерпулю" – 0:4.

Как сообщалось ранее, перед финалом Кубка Испании "Барселона" купила юного голландца и подняла отступные за него в 30 раз. Людовит Рейс подписал контракт с испанцами на три года. Его клаусула составила 100 миллионов евро.

Также сообщалось, что лидер "Барсы" Месси превзошел Роналду по клубным голам. Аргентинец в последнем туре чемпионата Испании против "Эйбара" сделал дубль и довел число голов на клубном уровне до 602. Тем самым Месси опередил Криштиану Роналду, у которого на данный момент 601 гол за свои клубы. Месси при этом провел 686 игр, а Роналду – 804.

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