Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Барселона" стала жертвой "летучих мышей" в финале Кубка Испании

26 мая, 00:20

Месси забивает и проигрывает – последний блин каталонцев в этом сезоне вышел комом

"Барселону" не пустили к трофею
"Барселону" не пустили к трофею. Фото: Getty Images

В Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" состоялся финальный матч Кубка Испании "Барселона" – "Валенсия". Он завершился сенсацией. Победу со счетом 2:1 одержали "летучие мыши". Автором первого мяча стал нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро, отличившийся на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий "Барселоны" Лионель Месси отыграл один мяч. Но на большее каталонцы не сподобились.

Таким образом "Валенсия" завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз "летучие мыши" становились победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов остается "Барселона" (30), второе место занимает "Атлетик" из Бильбао (23), третье – мадридский "Реал" (19).

В кубковых турнирах "Барселоне" в нынешнем сезоне не везет. Напомним, каталонцы с треском вылетели из Лиги чемпионов, разгромно проиграв "Ливерпулю" – 0:4.

Как сообщалось ранее, перед финалом Кубка Испании "Барселона" купила юного голландца и подняла отступные за него в 30 раз. Людовит Рейс подписал контракт с испанцами на три года. Его клаусула составила 100 миллионов евро.

Также сообщалось, что лидер "Барсы" Месси превзошел Роналду по клубным голам. Аргентинец в последнем туре чемпионата Испании против "Эйбара" сделал дубль и довел число голов на клубном уровне до 602. Тем самым Месси опередил Криштиану Роналду, у которого на данный момент 601 гол за свои клубы. Месси при этом провел 686 игр, а Роналду – 804.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, Валенсия, Лионель Месси, кубок Испании

Вы сейчас просматриваете новость " "Барселона" стала жертвой "летучих мышей" в финале Кубка Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболисты "Аякса" нарасхват: "МЮ" готов перебить предложение "Барселоны" по Де Лигту

24 мая, 13:59

"Манчестер Юнайтед" предложил Де Лигту зарплату 14 миллионов евро в год, предложение "Барселоны" под угрозой

"Лион" разгромил "Барселону" в финале Лиги чемпионов

18 мая, 21:47

Французский клуб четвертый раз подряд выиграл женский турнир

Как кошки воспринимают своих хозяев?

4 вопроса мужчине, которые должны быть у одинокой женщины

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

«Измените речь — изменится жизнь»

Впервые Варум высказалась об изменах Агутина

Сцена – в прошлом. Звезды, которым пришлось уйти из-за болезни

Чересчур эмоциональный кот стал новой звездой соцсетей

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Вчера, 19:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

Вчера, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

19-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла теннисный турнир в Страсбурге

Вчера, 18:48

Юная украинская теннисистка в финале обыграла француженку Каролин Гарсию

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

24 мая, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

24 мая, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь