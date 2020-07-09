"Барселона" в матче с двумя удалениями обыграла "Эспаньол" в каталонском дерби

Луис Суарес вышел на чистое третье место в списке бомбардиров каталонского клуба за всю историю

"Барселона" одержала минимальную победу над "Эспаньолом" в каталонском дерби, которое прошло в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в начале второго тайма забил Луис Суарес. Это позволило уругвайцу выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров "Барселоны" за всю историю (195 мячей). Впереди только Сезар Родригес (232) и Лионель Месси (441).

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Интересно, что обе команды доигрывали матч в меньшинстве – еще до забитого мяча Ансу Фати и Поль Лосано заработали по красной карточке с разницей в три минуты.

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"Барселона" – "Эспаньол" – 1:0

Гол: Суарес (50)

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Фати, 46), Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Араухо, 90), Бускетс, Серджи Роберто, Месси, Гризманн (Видаль, 71), Суарес (Брэйтуэйт, 82).

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"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Гомес, Калеро (Дардер, 66), Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила, Лосано, Давид Лопес, Рока (У Лэй, 86), Эмбарба (Кампусано, 74), де Томас.

Предупреждения: де Томас (45), Давид Лопес (90).

Удаления: Фати (50), Лосано (53).

"Барселона" сократила отставание от мадридского "Реала" до одного балла, но команда Зинедина Зидана имеет матч в запасе. Завтра "Реал" сыграет с "Алавесом". А вот "Эспаньол" уже гарантированно не сможет покинуть зону вылета. Добавим, что до финиша сезона остается три тура.

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Прямые трансляции матчей чемпионата Испании можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как "Барселона" играла с "Наполи" в Лиге чемпионов:

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