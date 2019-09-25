"Барселона" вновь потеряла Месси

Месси еще не восстановился после травмы / Фото: AFP

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустит гостевой матч седьмого тура чемпионата Испании против "Хетафе". Ранее мы рассказывали, что "Барселона" назвала 17 причин, почему Месси стал лучшим футболистом года.

Аргентинский нападающий пройдет медобследование, по результатам которого будет принято решение. 32-летний форвард во вторник впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе каталонской команды в игре против "Вильярреала"

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Вильярреал":

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По ходу первого тайма аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен. Сообщается, что игрок пройдет медосмотр, который точно определит степень серьезности повреждения и сроки восстановления.

Также добавим, что "Барселона" готовится к увольнению тренера: Вальверде дали два матча на спасение карьеры. "Барселона" намерена уволить главного тренера Эрнесто Вальверде, если команда под его руководством потеряет очки в двух следующих матчах чемпионата Испании.

Смотрите, как Лионель Месси забивает за "Барселону":

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