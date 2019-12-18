"Барселона" всего на одну победу опережает "Реал" в матчах Эль Класико, но забила в них меньше мячей

/ Фото: AFP

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В среду на знаменитом стадионе "Камп Ноу" в Барселоне состоится один из самых ожидаемых матчей года во всем мире. В перенесенном поединке 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" примет "Реал". Узнайте, где и когда смотреть Эль Класико.

Статистика принципиального противостояния – весьма занимательна. Всего соперники провели между собой 242 матча, в которых 96 побед праздновала "Барселона", а "Реал" – всего на одну меньше, 95. Еще 51 раз оппоненты расходились ничьими. Зато у мадридцев есть небольшое преимущество в голах: 403 – 399. Впрочем, в последних встречах фортуна больше улыбается каталонцам: они выиграли четыре из последних шести поединков чемпионата Испании, еще дважды завершив их ничьими. Разница мячей 15 – 6 в пользу "Барсы",

В играх в Барселоне у хозяев довольно скромный перевес: десять побед против девяти при десяти ничьих. Зато преимущество в голах более ощутимое: 48 – 39.

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Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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