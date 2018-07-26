"Барселону" раскритиковали за попытку показать равенство между мужской и женской командами

Испанская "Барселона" попала в скандал после попытки проявить гендерное равенство между мужской и женской командами. Оба коллектива на одном самолете отправилось в турне по США. Каталонский клуб отметил это событие сообщением: "Две команды, один дух". Однако неравенство заметили сразу: мужская команда путешествовала в бизнес-классе, а женская – в эконом.

Футболиста "Барселоны" Алексия Путеллас в интервью испанским СМИ пояснила, что женская команда была включена в турне в последнюю минуту и у клуба не оставалось времени, чтобы поменять воздушное судно. В бизнес-классе было недостаточно свободных мест, поэтому девушкам выделили по три свободных кресла в эконом-классе.

Добавим, что звезды "Барселоны" отдыхают после участия в ЧМ-2018 и не принимают участия в турне по США.

Ранее мы писали, что "Барселона" предлагает 61 миллион евро за экс-игрока "Шахтера". Испанский гранд улучшил предложение "Челси" по бразильцу Виллиану.

Также мы писали, что "Барселона" купила защитника "Севильи" и установила отступные 300 млн евро. Каталонцы подписали на пять лет француза Клемана Лангле.

Впрочем, каталонцы не только покупают. Китайский клуб приобрел у "Барселоны" одного из худших игроков ЧМ-2018. "Гуанчжоу Эвергранд" предагал зарплату в два раза больше, чем было в предыдущем контракте.