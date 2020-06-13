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"Бавария" – "Боруссия" М: где смотреть главный матч 31 тура чемпионата Германии

13 июня, 16:41

Елена Павлова Елена Павлова

"Жеребята" были последними, кто огорчил действующих чемпионов

Сегодня на "Альянц Арене" лидер чемпионата Германии "Бавария" примет "Боруссию" Менхенгладбах, которая сражается за четвертое место и путевку в лигу чемпионов. А вот мюнхенцы при условии своей победы и осечки Дортмунда за три тура до конца отпразднуют завоевание уже 30 титула. "Бавария" – "Боруссия" М онлайн уже идет на нашем сайте с интересными подробностями о матче.

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Поединок в Мюнхене начнется в 19:30 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире его покажет телеканал "Футбол 1", также трансляцию можно смотреть на сайте oll.tv.

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Вот как завершились последние пять встреч соперников

Любопытно, что менхенгладбахцы были последней командой, которая смогла обыграть "Баварию". После этого прошлогодний чемпион выдал в Бундеслиге 16-матчевую беспроигрышную серию, которая включает 15 побед и ничью с "Лейпцигом". А вот у "Жеребят" после паузы, связанной с пандемией коронавируса, начался спад. В пяти матчах – лишь две победы.

Алфонсо Дейвис

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Алфонсо Дейвис / Фото: Reuters

Кстати, накануне поединка 31 тура защитник "Баварии" Алфонсо Дейвис был признан лучшим молодым игроком мая в Бундеслиге. В голосовании 19-летний канадец обошел... нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама и полузащитника "Лейпцига" Кристофера Нкунку.

Смотрите, как "Боруссия" М играла в Лиге Европы

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