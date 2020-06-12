ТОП-5 футбольных битв недели. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова

На этих выходных продолжаются поединки возобновившихся футбольных чемпионатов Украины и Германии, а также к ним присоединяется Испания. Комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов называет ТОП-5 матчей, которым обязательно стоит уделить внимание на выходных, и делится своими прогнозами на них.

"Вольфсбург" – "Фрайбург"

Бундеслига, суббота, 13 июня в 16:30, канал "Футбол 2"

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Продолжаем внимательно следить за соперником "Шахтера" по Лиге Европы. "Вольфсбург" в Бундеслиге идет шестым, но от пятого места или зоны Лиги чемпионов их отделяют аж 11 очков. В предыдущем туре "волки" не без труда, но все же вырвали победу на выезде над "Вердером" (1:0) благодаря позднему голу Вегхорста.

Теперь их ждет домашняя игра с одним из конкурентов за место в еврокубках. "Фрайбург" отстает от команды Гласнера на четыре очка и в очной встрече попытается улучшить ситуацию. После карантина "Вольфсбург" трижды победил на выезде и чередовал предыдущие победы обязательными домашними поражениями. Интересно, повторится ли эта тенденция в очередной раз?

Экс-"динамовец" Адмир Мехмеди угодил в переполненный лазарет, где присоединился к Пауло Отавио, Карамоко, Виллиаму, Камачо и Русильйону. "Фрайбургу" не помогут травмированные Кат и Раве.

ПРОГНОЗ. Вряд ли получится очень результативный матч, скорее, тотал "меньше 2,5 голов". Еще почему-то кажется, что ничья является наиболее вероятным исходом этого поединка.

"Заря" – "Динамо"

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Украинская Премьер-лига, суббота, 13 июня в 17:00, канал 2+2

Не на 100%, но очень даже может быть, что от этой игры будет зависеть судьба серебряных медалей нашего чемпионата, а вместе с тем, и путевки в квалификацию Лиги чемпионов. Поэтому переоценить значимость поединка "Зари" и "Динамо" попросту невозможно.

Луганчане вошли в рестарт сезона минимальным поражением от "Александрии" из-за гола на последних минутах с неоднозначного пенальти, а после также минимально обыграли "Колос". Поэтому сказать, что команда Виктора Скрипника уже на ходу и готова бороться за "серебро" – пока что сложновато. Но и заявлять о слабой форме также нельзя. Встреча с "Динамо" и станет катализатором игрового состояния луганчан.

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"Заре" точно не поможет голкипер Никита Шевченко, который все же не успел восстановиться от травмы. А также арендованные у киевлян Тымчик и Леднев. Богдан не сыграет еще и из-за перебора карточек. В остальном, с кадрами все в порядке, но имеющиеся потери, все же, важны. Зато вернется в игру Богдан Михайличенко, пропустивший предыдущий тур из-за дисквалификации. Напомним, что он воспитанник "Динамо", не получивший в Киеве возможности заявить о себе.

"Динамо" без шансов проиграло "Шахтеру" (1:3) и также не оставило никаких шансов "Александрии", разгромив команду Шарана (5:1). Восстановился после травмы Виктор Цыганков, но готов ли он выйти в основе и останется ли в таком случае в запасе Георгий Цитаишвили, который в предыдущих матчах выглядел весьма неплохо?! Также любопытно, какой в целом будет ротация состава у Алексея Михайличенко, ведь после поражения некоторые игроки не получили места в старте. В лазарете остается только Бурда. А Денис Попов отбыл дисквалификацию.

ПРОГНОЗ. Возможно, этот матч нельзя назвать решающим в борьбе за второе место, но во многом именно от него будет зависеть итог сезона для обеих команд. Ситуация прозаична – или пан, или пропал. Думается, борьба будет бескомпромиссной, а вот результат, скорее, компромиссным, то есть ничейным. Просто потому, что проиграть не может себе позволить ни одна, ни другая команда.

"Бавария" – "Боруссия" М

Бундеслига, суббота, 13 июня в 19:30, канал "Футбол 1"

Центральный матч тура чемпионата Германии пройдет в Мюнхене. К неудержимой "Баварии" приедет соперник из зоны Лиги чемпионов. Серия команды Флика без поражений насчитывает уже 17 матчей. 12 последних – победные. 6 из них – после карантина. Шансы гладбахцев на некоторый успех возрастают, учитывая отсутствие из-за дисквалификаций рекордсменов по голам и ассистам Роберта Левандовского и Томаса Мюллера. Также вне игры у хозяев остаются травмированные Коутиньо, Толиссо и Зюле.

"Боруссии" после рестарта сезона не хватает стабильности. Победы над "Айнтрахтом", и "Унионом" они чередовали поражениями от "Байера", "Фрайбурга" и ничьей с "Вердером". В лазарете у них пребывают Штробль, Закария и Эмболо, а Плеа не сыграет из-за удаления в предыдущем туре. А это важные фигуры в команде Розе.

ПРОГНОЗ. "Бавария" снова видится очевидным фаворитом, однако отсутствие лидеров может сказаться на целостность игры команды. Думаю, здесь не будет разгрома, счет будет весьма скромным, быть может, даже "меньше 2,5 голов", что для матчей мюнхенцев – редкостное явление. Но то, что "Бавария" победит – практически не сомневаюсь.

"Мальорка" – "Барселона"

Ла Лига, суббота, 13 июня в 22:55, канал "Футбол 1"

Испанский чемпионат, к счастью, также вернулся, уже сыграно Дерби Севильяно, сегодня вечером состоятся еще два поединка. Но матчи с участием "Барселоны" и "Реала" после карантина наиболее ожидаемы. Лидер Примеры "Барса" отправится на соседние Балеарские острова в гости к команде из зоны вылета. Из-за дисквалификации не сыграет за "блаугранас" Клеман Лангле, по-прежнему травмирован Усман Дембеле, участие Самуэля Умтити под вопросом. А Нельсон Семеду нарушил условия карантина, побывав на собрании, где находилось более 20 человек, из-за чего его временно отстранили от работы с командой. Под вопросом было участие и Лионеля Месси, но капитан, вроде бы, восстановился.

ПРОГНОЗ. "Мальорке" не хватает одного очка, чтобы вырваться из зоны вылета. Но крайне маловероятно, что островитяне смогут не проиграть "Барселоне". Думается, каталонцы должны порадовать своих болельщиков и постараться забить минимум два-три гола.

"Реал" – "Эйбар"

Ла Лига, воскресенье, 14 июня в 20:25, канал "Футбол 2"

"Сливочные" продолжают гонку за "Барсой". Перед карантином у них наметилась негативная тенденция – лишь одна победа в пяти матчах при трех поражениях. Но в какой форме они пребывают сейчас – не совсем понятно. Однако борьба за чемпионство, естественно, является важной для них задачей. За время паузы восстановился от травмы крестообразной связки колена и готов сыграть впервые в этом сезона Марко Асенсио. Но в лазарет угодили Начо и Лука Йович, хотя их потери вряд ли стоит считать значимыми.

"Эйбар" имеет преимущество над командами из зоны вылета на два очка, но чувствовать себя спокойно не может. Тем более, их календарь весьма непрост – после выезда в Мадрид их ждет дерби с "Атлетиком", затем визит в гости к "Хетафе" и встреча с "Валенсией". Кстати, воскресный матч пройдет не на "Сантьяго Бернабеу", а на базе "Реала", где есть небольшой стадион "Альфредо Ди Стефано". Главная арена "сливочных" находится на реконструкции.

ПРОГНОЗ. "Галактикос" однозначно должны побеждать. Как и в случае с "Барсой", победы и феерии любимой команды ждут во всем мире уставшие от плохих новостей люди. Кроме победы подопечных Зидана, думается, они должны забить минимум три гола.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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