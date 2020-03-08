"Бавария" едва одолела скромный "Аугсбург" и упрочила лидерство в чемпионате Германии

Лидер немецкой Бундеслиги столкнулся сегодня с неожиданными трудностями во встрече с середняком из Аугсбурга. Да еще и на своем поле! Лишь во втором тайме "Бавария" смогла сломить сопротивление гостей и победить со счетом 2:0. Читайте прогноз, расписание, и результаты 25-го тура чемпионата Германии.

Несмотря на тотальное преимущество во владении мячом, баварцы не смогли пробить "Аугсбург" в первом тайме. Лишь на 53-й минуте ветеран мюнхенского клуба Томас Мюллер сумел открыть счет, откликнувшись на навес Жерома Боатенга и в касание переправив мяч в цель – 1:0.

Однако гости не сдавались и едва не восстановили равновесие. Сначала после удара Флориана Нидерлехнера свою отменную реакцию продемонстрировал Мануэль Нойер. А за минуту до окончания основного времени Нидерлехнер отправил-таки мяч в сетку, но судьи зафиксировали положение "вне игры". А в добавленное время Леон Горецка, который вышел на замену, оформил победу "Баварии" после стенки с Сержем Гнабри – 2:0.

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Мюнхенцы воспользовались ничьей "Лейпцига" в Вольфсбурге и убежали от него на пять очков. Правда, уже подтянулась дортмундская "Боруссия", которая после победы над Гладбахом отстает от лидера на четыре пункта.

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