Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

"Челси" разбил "Эвертон" своего бывшего тренера в пух и прах в чемпионате Англии

8 марта, 18:11

Вадим Авдасев

"Синие" забили четыре мяча и остаются на четвертом месте

В воскресенье в английской Премьер-лиге проходят два матча 29-го тура. В первом из них "Челси" просто поиздевался над "Эвертоном", отгрузив ему четыре безответных гола. Наш сайт следит за второй дуэлью в прямом эфире – "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча.

На "Стэмфорд Бридж" наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард переиграл своего учителя – итальянского тренера гостей из Ливерпуля Карло Анчелотти. Тот работал с "Челси" в 2009-11 гг. По сути, уже к 21-й минуте все было понятно, когда Мейсон Маунт и Педро забили два мяча в ворота кипера сборной Англии Джордана Пикфорда. А в начале второго тайма Виллиан и Оливье Жиру в течение трех минут поставили "Эвертон" на колени – 4:0.

Читайте прогноз, расписание и результаты 29-го тура чемпионата Англии.

Реклама

Этот успех позволил "Челси" укрепиться на четвертой позиции и отрваться от "Вулверхэмптона" на пять очков. Коллектив Лэмпарда всего на два балла отстает от "Лестера". А "Эвертон" опустился на 12-е место, пропустив вперед две лондонские команды: "Кристал Пэлас" и "Арсенал".

В тренде
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

Смотрите, как "Челси" проиграл "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Англии Челси Лондон Фрэнк Лэмпард Карло Анчелотти Эвертон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...