"Челси" разбил "Эвертон" своего бывшего тренера в пух и прах в чемпионате Англии

В воскресенье в английской Премьер-лиге проходят два матча 29-го тура. В первом из них "Челси" просто поиздевался над "Эвертоном", отгрузив ему четыре безответных гола. Наш сайт следит за второй дуэлью в прямом эфире – "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча.

На "Стэмфорд Бридж" наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард переиграл своего учителя – итальянского тренера гостей из Ливерпуля Карло Анчелотти. Тот работал с "Челси" в 2009-11 гг. По сути, уже к 21-й минуте все было понятно, когда Мейсон Маунт и Педро забили два мяча в ворота кипера сборной Англии Джордана Пикфорда. А в начале второго тайма Виллиан и Оливье Жиру в течение трех минут поставили "Эвертон" на колени – 4:0.

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Этот успех позволил "Челси" укрепиться на четвертой позиции и отрваться от "Вулверхэмптона" на пять очков. Коллектив Лэмпарда всего на два балла отстает от "Лестера". А "Эвертон" опустился на 12-е место, пропустив вперед две лондонские команды: "Кристал Пэлас" и "Арсенал".

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