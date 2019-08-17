Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

"Бавария" и "Герта" выдали феерический старт чемпионата Германии

Сегодня, 09:41

Голы и лучшие моменты стартового тура Бундеслиги в Мюнхене

Чемпионат Германии стартовал с боевой ничьей между чемпионом страны "Баварией" и берлинской "Гертой". Мюнхенцы первыми открыли счет, но еще до перерыва оказались в роли догоняющих. В середине второго тайма Роберт Левандовский сравнял счет, оформив дубль в матче, но на этом результативная игра команд исчерпалась.

"Бавария" – "Герта" – 2:2
Голы: Левандовски (24, 60, пен) – Лукебакио (36), Груйич (38)

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Павар, Алаба, Мюллер (Саншеш, 85), Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Левандовски, Коман.

Реклама

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Лекки, Груйич, Дарида, Миттельштедт, Дуда (Шелбред, 78), Лукебакио (Зельке, 68), Ибишевич (Эссвайн, 63).

В тренде
Арест замминистра, побег наркобарона и другие главные события недели
Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Предупреждения: Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

Отметим, что для мюнхенцев это был второй официальный матч сезона – на прошлой неделе "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

К слову, вчера появилась информация, что "Барселона" избавится от одного из самых дорогих игроков планеты. Филиппе Коутиньо отправится в Германию, где его ждет "Бавария".

Шикарный гол Коутиньо в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

обзор видео голов чемпионат Германии Бавария Герта

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...