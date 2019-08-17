"Бавария" и "Герта" выдали феерический старт чемпионата Германии

Голы и лучшие моменты стартового тура Бундеслиги в Мюнхене

Чемпионат Германии стартовал с боевой ничьей между чемпионом страны "Баварией" и берлинской "Гертой". Мюнхенцы первыми открыли счет, но еще до перерыва оказались в роли догоняющих. В середине второго тайма Роберт Левандовский сравнял счет, оформив дубль в матче, но на этом результативная игра команд исчерпалась.

"Бавария" – "Герта" – 2:2

Голы: Левандовски (24, 60, пен) – Лукебакио (36), Груйич (38)

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Павар, Алаба, Мюллер (Саншеш, 85), Алькантара, Толиссо, Гнабри (Дэвис, 87), Левандовски, Коман.

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"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Штарк, Рекик, Лекки, Груйич, Дарида, Миттельштедт, Дуда (Шелбред, 78), Лукебакио (Зельке, 68), Ибишевич (Эссвайн, 63).

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Предупреждения: Дарида (17), Груйич (58), Мюллер (71), Павар (75), Левандовски (76), Миттельштедт (90).

Отметим, что для мюнхенцев это был второй официальный матч сезона – на прошлой неделе "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

К слову, вчера появилась информация, что "Барселона" избавится от одного из самых дорогих игроков планеты. Филиппе Коутиньо отправится в Германию, где его ждет "Бавария".

Шикарный гол Коутиньо в Лиге чемпионов:

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