"Бавария" на лето запланировала два супертрансфера
Мюнхенцы хотят усилиться форвардом Вернером и защитником Эрнандесом
По сообщениям немецких СМИ, мюнхенская "Бавария" достигла договоренности сразу с двумя футболистами, которые призваны стать игроками стартового состава – форвардом "Лейпцига" Тимо Вернером и защитником "Атлетико" Люкой Эрнандесом.
Теперь "Баварии" предстоит вести переговоры с клубами, чтобы осуществить трансферы. Контракт Вернера с "Лейпцигом" истекает летом 2020-го года, и клуб будет не прочь продать форварда, чтобы избежать бесплатного ухода. Игроком также интересуется "Ливерпуль", но сам футболист предпочитает перебраться в Мюнхен.
Эрнандес мог перейти в "Баварию" уже этой зимой, но "Атлетико" отказался отпускать защитника и пытается продлить контракт, который действует до 2022-го года.
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Напомним, что сегодня "Реал" и "Барселона" сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Наш сайт ведет онлайн трансляцию матча "Реал" – "Барселона". Первый поединок в столице Каталонии завершился вничью со счетом – 1:1.
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