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"Бавария" на лето запланировала два супертрансфера

Сегодня, 15:15

Мюнхенцы хотят усилиться форвардом Вернером и защитником Эрнандесом

Так Вернер забивал "Баварии" в прошлом сезоне
Так Вернер забивал "Баварии" в прошлом сезоне. Фото: AFP
"Бавария" на лето запланировала два супертрансфера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/68e/291/5c768e29176fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/68e/291/5c768e29176fb.jpg Футбол Мюнхенцы хотят усилиться форвардом Вернером и защитником Эрнандесом

По сообщениям немецких СМИ, мюнхенская "Бавария" достигла договоренности сразу с двумя футболистами, которые призваны стать игроками стартового состава – форвардом "Лейпцига" Тимо Вернером и защитником "Атлетико" Люкой Эрнандесом.

Теперь "Баварии" предстоит вести переговоры с клубами, чтобы осуществить трансферы. Контракт Вернера с "Лейпцигом" истекает летом 2020-го года, и клуб будет не прочь продать форварда, чтобы избежать бесплатного ухода. Игроком также интересуется "Ливерпуль", но сам футболист предпочитает перебраться в Мюнхен.

Эрнандес мог перейти в "Баварию" уже этой зимой, но "Атлетико" отказался отпускать защитника и пытается продлить контракт, который действует до 2022-го года.

Ранее мы писали, что лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии.

Напомним, что сегодня "Реал" и "Барселона" сыграют в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Наш сайт ведет онлайн трансляцию матча "Реал" – "Барселона". Первый поединок в столице Каталонии завершился вничью со счетом – 1:1.

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Тег футболист, Бавария, Атлетико Мадрид, ФК Лейпциг, Тимо Вернер

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Канал Футбол

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