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"Бавария" одолжила у "Реала" игрока, за которого испанцы заплатили 30 миллионов

22 января, 13:37

Игрок сборной Испании будет играть за мюнхенский клуб до конца сезона

Альваро Одриосола

Альваро Одриосола / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

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"Бавария" арендовала у мадридского "Реала" правого защитника Альваро Одриосолу до конца сезона. После успешного медицинского обследования 24-летний футболист подписал контракт и уже сегодня примет участие в первой тренировке. Ранее мы писали, что "Бавария" хочет подписать защитника "Шахтера" Додо. Сообщалось, что мюнхенский клуб предложил за Додо 25 миллионов евро

"После внутриклубного обсуждения было принято решение исполнить пожелание главного тренера Ханси Флика и усилить оборону. Совместно мы выбрали для этого Альваро Одриосолу. Мы очень рады этому подписанию и хотели бы поблагодарить руководителей мадридского "Реала" за очень дружелюбные и партнерские переговоры", – заявил председаталь правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Одриосола перешел в "Реал" в 2018-м году из своего родного "Реал" Сосьедада и в первый же сезон выиграл со "сливочными" клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании на его счету четыре матча и один забитый мяч.

Ранее мы писали, что Оливер Кан получил высокую должность в "Баварии". В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карлу-Хайнцу Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

Смотрите, как "Бавария" играла последний еврокубковый матч в 2019 году

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чемпионат Испании Реал Мадрид Бавария Альваро Одриосола

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария"

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