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"Бавария" надолго подобрала 18-летнего защитника, от которого отказался "Пари Сен-Жермен"

1 июля, 19:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ньянзу Куасси засветился во Франции в Лиге чемпионов в 17 с половиной лет

Один из грандов европейского футбола мюнхенская "Бавария продолжает комплектацию на следующий сезон. Сегодня стало известно, что чемпион Германии восьми последних лет подписал контракт с молодым футболистом из "Пари Сен-Жермен". А вчера мы писали, что "Бавария" договорилась с "МанСити" о покупке 100-миллионного игрока вдвое дешевле. Лерой Сане возвращается в Германию.

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В среду состав "Баварии" пополнил 18-летний защитник Тенгай-Остин Ньянзу Куасси, который предыдущий сезон провел в составе французского "ПСЖ". Об этом написал официальный сайт Бундеслиги. Парижанам высокий французский защитник оказался не нужен, и экономный чемпион Германии заполучил парня в свои ряды бесплатно. Контракт с ним подписали сразу на четыре года, подчеркнул спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

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В сезоне 2019/2020 Куасси провел 13 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив три мяча. В том числе помог французам преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читайте о том, как вратарь "Баварии" потренировался с "Серебряной салатницей".

Смотрите, как "ПСЖ" обыгрывал дортмундскую "Боруссию" в плей-офф Лиги чемпионов

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