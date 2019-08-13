"Бавария" подписала вице-чемпион мира

Иван Перишич / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич присоединился к "Баварии" на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт чемпионов Германии. В контракте прописано право выкупа игрока по окончанию аренды.

"Я очень рад вернуться в Германию. "Бавария" – один из крупнейших клубов в Европе. Мы намерены бороться за трофеи не только в Бундеслиге и Кубке Германии, но и в Лиге чемпионов", – сказал хорват.

30-летний Перишич выступал за "Интер" с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за "Сошо", "Руселар", "Брюгге" и дортмундскую "Боруссию".

Реклама

Ранее мы писали, что в команде Коноплянки скандал из-за расистской шутки председателя совета. В "Шальке" не согласились с обвинениями в адрес Клеменса Тенниса, но решили отправить чиновника в отставку на три месяца.

А другой немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов. Даниэл Фран пришел на матч в компании неонацистов. Это был не первый случай, когда футболист поддерживал неонацистские группировки.

Как "Бавария" проиграла будущему победителю Лиги чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама