Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

"Бавария" подписала вице-чемпион мира

Сегодня, 12:45

Иван Перишич перебрался в Германию

Иван Перишич

Иван Перишич / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич присоединился к "Баварии" на правах годичной аренды, сообщает официальный сайт чемпионов Германии. В контракте прописано право выкупа игрока по окончанию аренды.

"Я очень рад вернуться в Германию. "Бавария" – один из крупнейших клубов в Европе. Мы намерены бороться за трофеи не только в Бундеслиге и Кубке Германии, но и в Лиге чемпионов", – сказал хорват.

30-летний Перишич выступал за "Интер" с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за "Сошо", "Руселар", "Брюгге" и дортмундскую "Боруссию".

Реклама

Ранее мы писали, что в команде Коноплянки скандал из-за расистской шутки председателя совета. В "Шальке" не согласились с обвинениями в адрес Клеменса Тенниса, но решили отправить чиновника в отставку на три месяца.

В тренде
В "Азове" рассказали подробности гибели офицера: противник три дня не отдавал тело
Роман Романенко

А другой немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов. Даниэл Фран пришел на матч в компании неонацистов. Это был не первый случай, когда футболист поддерживал неонацистские группировки.

Как "Бавария" проиграла будущему победителю Лиги чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Бавария Интер Италия Иван Перишич

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария"

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...