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Немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов

Сегодня, 15:00

Даниэл Фран пришел на матч в компании неонацистов

Даниэл Фран

Даниэл Фран / Фото: Twitter

Немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/96d/25e/5d496d25e53f3.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/96d/25e/5d496d25e53f3.jpg Футбол Даниэл Фран пришел на матч в компании неонацистов

Капитан "Хемницера", выступающего в третьем немецком дивизионе, Даниэл Фран лишился места в команде из-за радикальных политических взглядов. Футболист, находясь на восстановлении, пришел поддержать команду на матч против "Халлешера", но появился в компании ультраправых фанатов. После этого случая клуб расторг контракт с Франом. 

В клубе вспомнили случай, когда в марте этого года футболист отпраздновал гол надписью на футболке "Поддерживай местных хулиганов", посвященной смерти лидеру неонацисткой группировки. После того игрок извинился и команда не решилась расстаться с ним.

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Ранее мы писали, что бизнесмен и член королевского суда Саудовской Аравии Турки аль-Шейх стал владельцем клуба второго по силе дивизиона Испании "Альмерия". Ране испанские СМИ сообщали, что сделка обойдется аль-Шейху в 20 миллионов долларов. 

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Напомним, Зозуля продлил контракт с "Альбасете" до 2021 года. К слову, в прошлом сезоне 29-летний украинский форвард провел за свой клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины:

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Источник: Football.ua

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