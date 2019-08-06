Немецкий клуб выгнал капитана из-за политических взглядов

Капитан "Хемницера", выступающего в третьем немецком дивизионе, Даниэл Фран лишился места в команде из-за радикальных политических взглядов. Футболист, находясь на восстановлении, пришел поддержать команду на матч против "Халлешера", но появился в компании ультраправых фанатов. После этого случая клуб расторг контракт с Франом.
В клубе вспомнили случай, когда в марте этого года футболист отпраздновал гол надписью на футболке "Поддерживай местных хулиганов", посвященной смерти лидеру неонацисткой группировки. После того игрок извинился и команда не решилась расстаться с ним.
Ранее мы писали, что бизнесмен и член королевского суда Саудовской Аравии Турки аль-Шейх стал владельцем клуба второго по силе дивизиона Испании "Альмерия". Ране испанские СМИ сообщали, что сделка обойдется аль-Шейху в 20 миллионов долларов.
Напомним, Зозуля продлил контракт с "Альбасете" до 2021 года. К слову, в прошлом сезоне 29-летний украинский форвард провел за свой клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины:
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