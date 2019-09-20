На растерзание "волкам": обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия"

19 сентября вошло в историю "Александрии" – клуб впервые сыграл на групповом этапе Лиги Европы. Украинцы гостили в Германии. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" – "Александрия".
Гости без боязни начали поединок и в первые минуты солидно смотрелись. То Третьякову не хватило мастерства обработать мяч, то удар Гречишкина голкипер потянул... После стартовой активности, последовал жесточайший провал в середине тайма. За четыре минуты – два гола. Сначала Панькив пытался отбить мяч и сделал так неудачно, что тот юркнул в ворота. А затем экс-игрок киевского "Динамо" Мехмеди ювелирно перебросил украинского голкипера.
Далее надолго на поле наступило затишье, которое во втором тайме на минуту превратилось в бурю. Сначала исторический гол забила "Александрия", когда Банада "замкнул" дальнюю штангу. И тут же "Волки" ответили в следующей атаке, Мехмеди выдал передачу на ближнюю штангу, где Брекало в касание отправил мяч в сетку.
"Александрия" уступила, но показала довольно неплохой футбол на фоне середняка немецкой Бундеслиги.
"Вольфсбург" – "Александрия" – 3:1
Голы: Арнольд (20), Мехмеди (24), Брекало (67) – Банада (66)
Обзор первого тайма:
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Обзор второго тайма:
Напомним, что в другом матче дня "Динамо" минимально обыграло "Мальме".
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